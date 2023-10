Proceso de Morena en Puebla no tendrá favoritismos: Sheinbaum

La coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en Puebla el proceso para definir la coordinación local será «sin favoritismos ni decisiones cupulares», dijo confiar en la madurez política de los aspirantes.

En entrevista, a su llegada al IX encuentro del Grupo de Puebla, en el Museo Internacional Barroco, la virtual candidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que hubo una reunión con los consejeros estatales de Morena, con los que acordó unidad en la contienda.

Llamó a los aspirantes a confiar en la dirigencia de Morena, porque en caso de que algún aspirante no sea seleccionado por el Consejo Estatal, será incluido en una encuesta de reconocimiento.

Serán tres mujeres y tres hombres a los que se encuestará para elegir al Coordinador local de la 4T, la antesala para ser la candidata o candidato al gobierno de Puebla.

La morenista dio un voto de confianza a los más de 20 aspirantes a la candidatura por el gobierno local, al señalar que hay «madurez política» en la entidad, para respetar los resultados.

Señaló que los interesados deberán acatar la designación que resulte de la encuesta, pues remarcó que se trata de la voluntad del pueblo y no de «acuerdos cupulares».

«Les dimos la certeza de que si no salen por los consejos estatales de todas maneras va a haber una encuesta de reconocimiento para que se puedan tomar en cuenta. Al menos serían tres mujeres y tres hombres para la encuesta definitiva y no hay favoritismo, no vamos a meter la mano, no va a haber decisiones cupulares, es lo que decida el pueblo de Puebla»

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenciable de Morena