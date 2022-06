Si Gorrión promete no dañar la tierra en Ixtacamaxtitlan, minera podría reabrir

La operación de la empresa minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán podría permitirse, si garantiza, no representar algún daño a la tierra, afirmó el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal afirmó que el llevar a cabo el proyecto de extracción de minerales en la zona es complicado, pues, reconoció que en el lugar hay grupos de habitantes a favor y en contra de la operación de la minera.

Agregó que otro de los obstáculos para hacer realidad el proyecto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó cancelar la extracción de minerales en la zona, por lo que se deberá realizar una consulta ciudadana al respecto.

“Ahí hay gente que está en contra de la minera y otras gentes que están a favor de la minera, ya la Corte tuvo una resolución, canceló todo, ahora se debe de hacer consultas para poder determinar si la federación autoriza o no la explotación de los yacimientos de minerales que hay en ese lugar”,

Al respecto, Barbosa Huerta se pronunció a favor de la extracción de minerales, no obstante, adelantó que de aprobarse este proyecto por el gobierno federal, la empresa minera Gorrión deberá garantizar el cuidado de la tierra y los recursos naturales de la zona.

“Yo lo que he dicho es que no podemos ser un gobierno que se niegue a que los recursos naturales sean explotados, pero eso debe ser con la mejor tecnología, de manera moderada, para que no dañen a la tierra y que refleje beneficios al lugar, al estado y al país”,