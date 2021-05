Sube «calor» del clima electoral

Como cada día en El Ciudadano te presentamos un resumen sobre lo que aconteció durante el día en cuanto a la actividad proselitista de nuestros “ilustres” contendientes a unos de los puestos a elección popular que se elegirán el próximo 6 de junio. Y como estuvo abundante la información, vámonos de corridito.

Empezamos con Claudia Rivera, ¿cuándo no?, quien aclaró que con ella pura transparencia, porque no ha usado ni un centavo del erario público para financiar su campaña. A esto se suma a que en últimos días, han surgidos dudas sobre un vehículo oficial del Ayuntamiento que anda muy cerquita de las campañas de la morenista; a lo que ella respondió que no tiene esos “otros datos”.

Continuamos con la candidata a la alcaldía de Puebla por Morena; es decir Claudia; y ella sigue en lo suyo. Porque ahora en general, pero “duro ya la cabeza” al gobernador Barbosa, pidió que los mandatarios estatales no se involucren en los comicios. Y para no perder la costumbre, ahora a Eduardo Rivera lo acusó de privatizar el agua, ¡zas!; lee la información competa aquí.

Esto apenas comienza, sentencia el gobernador

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa, con la serenidad que ya quisiéramos todos los poblanos, en tiempo electoral, opinó que la actual contienda electoral lleva un curso «normal«, porque las de años anteriores sí eran un “cochinero”; porque el gobierno en turno se metía como “Juan por su casa” en las elecciones. Consulta toda la nota picándole acá.

Lo bueno es que todo va “tranqui”

Nada más y nada menos que secuestraron al candidato a presidente municipal de Palmar de Bravo; durante su conferencia matutina, el gobernador Barbosa aseguró que la situación estaba controlada y que incluso el aspirante habría sido liberado. Te compartimos la nota completa.

En San Martín también se “cuecen habas”

Norma Layón, quien busca repetir el cargo de presidenta municipal en San Martín Texmelucan, por el partido Morena, señaló a su contrincante de la coalición Va por Puebla, Edgar Salomón Escorza, de “orquestar” una guerra sucia en su contra; además hasta amenazas hubo.

Emilio Maurer “las corta” con Morena

Tras perder la candidatura a la diputación por el Distrito 11, el aún diputado en el Congreso local, Emilio Maurer, se “enfurruñó” y emitió algunos comentarios contra el partido. Una de sus frases fue “les regreso su candidatura pero no mi lealtad”. Bueno, y eso no terminó ahí; vaya que “ventiló” detalles del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla.

¿Qué pasó IEE?

La “mala nota” lamentablemente la da el Instituto Electoral del Estado pues anda quedando mal en sus tareas; que si se retrasa en la publicación de listas de candidatos a alcaldía; que si parece que nunca había organizado un proceso electoral. El problema realmente grave es el que hizo notar el gobernador; que por retrasos nos andan impugnando todo el proceso electoral.

Ojalá no demos pena ajena

La Organización de los Estados Americanos ya empezó su misión de observador electoral, para apoyar y conseguir unos comicios de altura en el país; además de dar uno que otro consejito que bien le viene al INE, ante las “cantadas” elecciones más grandes de la historia del país.

Al fin terminamos; ahora sí estuvo vasta la información sobre las contiendas electorales, pero toda vía falta más. Entonces, nos leemos mañana.