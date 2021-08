«Tirito» entre Encinas y Monreal por desafuero de Saúl Huerta

Por Neldy San Martín

Ciudad de México. El subsecretario Alejandro Encinas y el senador Ricardo Monreal chocaron este lunes por la exclusión del proceso de desafuero del diputado federal de Morena, Saúl Huerta, acusado de violación sexual, del periodo extraordinario aprobado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante el foro “Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retro y perspectivas”, que se llevó a cabo en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, criticó que el tema del diputado no haya sido incluido en el periodo extraordinario de San Lázaro.

El senador Monreal respondió que no aceptaba el reclamo y le pidió respeto a los tiempos del Legislativo, pues, las decisiones se toman por mayoría calificada en la Permanente, dijo, pero aseguró que no habrá impunidad en este caso.

“No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. Pero, para su conocimiento, porque usted tocó aquí el tema, mañana se reúne la Comisión; no va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie”

Senador Monreal