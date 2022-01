Investigadora científica se refiere a la licitación extractivista del litio y a la ausencia de la academia en temas valóricos y políticas públicas

Ver también :

Compartimos carta íntegra de Ingrid Garcés :

Estimados todos,

Me permito escribirles en relación a la licitación sobre el Litio. Este tema es complejo y tiene múltiples miradas. He dedicado mi vida a los salares y sé cómo estos han sido vulnerados. Una de las primeras acciones fue presentar un informe ante el congreso, a través del senador Bitar, por la extracción del agua dulce del Salar de Huasco para realizar la carretera que va desde Pica hasta Collahuasi, recién instalado el campamento y aún sin faenas., Posteriormente con el salar de Llamara en los años 90 cuando las aguas se usaban para pavimentar la carretera 5 N, y lavaban los camiones contaminando los puquios.

Esta licitación compromete a todos los salares, los cuales gran parte han sido pedidos. Al gobierno actual no le interesa el medioambiente, y por otra parte, las comunidades que son vulnerables han sido abandonadas por el Estado. Actualmente están divididas y algunas entraron al mercado por medio de lo mal llamado «valor compartido» con SQM. Empresa que ha desplegado muchísimo dinero, vendiendo ilusiones (similar a lo que se hizo con la política), lo cual es muy triste constatar como el dinero corrompe.

La ausencia de la academia en temas valóricos y de políticas públicas en relación a esta industria se hace sentir. Es cierto que se ha desarrollado conocimiento en baterías de litio, pero no en la extracción misma y sus impactos. Existen muchos proyectos financiados por la industria y para la industria, pero es el Estado quien debe construir un desarrollo en este sentido, porque los recursos naturales son de todos los chilenos.

Esta licitación no apunta al desarrollo tecnológico, si no que a más extractivismo. Comprometer por 29 años más a tener extracción sin estudios previos de donde, cuanto, como son algunas de las interrogantes que nos hacemos. Solo es licitar cuotas por un dinero. Pero en cual territorio? No es lo mismo en uno u otro salar, estos son ecosistemas vivos que tienen una cadena de vida que sustentan.

Como ingeniera entiendo de estos procesos industriales, por eso me permito decirles que existe una gran oportunidad con la industria del litio, pero su desarrollo tecnológico tiene que estar pensado en una economía con justicia social y ambiental.

Por esta vía, les solicito que levantemos nuestras voces en contra de la licitación que se está llevando adelante.

Un abrazo,

Ingrid Garcés