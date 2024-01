Oscar Landerretche: El camino sensato para el Salar de Atacama es una licitación internacional

El economista y profesor titular U. de Chile, Óscar Landerretche, se refirió este fin de semana al pre acuerdo suscrito entre Codelco y SQM para la creación de una asociación público-privada que desarrollará actividades con respecto al litio hasta 2060 en el Salar de Atacama.

En concreto, Codelco y SQM anunciaron en diciembre pasado un pre acuerdo de cooperación público-privada para desarrollar en conjunto actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama relativas a la explotación del litio, el cual se extenderá hasta 2060.

En un comunicado la estatal detalló que la asociación, “en la medida que se cumplan ciertas condiciones, se materializará a partir del 1 de enero de 2025 y se estructurará a través de una sociedad común con acción mayoritaria del Estado de Chile”, poseyendo así el 50% más una acción de esta nueva empresa, todo en el marco de la primera parte de la Estrategia Nacional del Litio que lleva adelante el Gobierno.

Al respeto, Landerretche manifestó que este preacuerdo tiene «cosas buenas y cosas que uno le genera cierta inquietud».

En este sentido, indicó que antes de suscribir un acuerdo, se debió hacer una licitación de la concesión en el Salar de Atacama, y abrir el espacios al mercado internacional.

«La mala noticia es que se optó por no hacer lo que la mayor parte de nosotros, me incluyo, el sector privado, creía lo que era más razonable hacer una licitación por la concesión que iba a suceder a la de Soquimich en el Salar de Atacama. Hay mucho apetito internacional, un concurso abierto internacional habría sido lo idela, se optó por no hacer eso, y es un costo, porque nunca es bueno cuando uno hace el dedazo», expresó en entrevista a Emol.

De igual forma, Landerretche recalcó que el pre acuerdo no se realizó con cualquier empresa, sino con una que «tienen un mal historial en Chile»

«Mal historial porque tuvieron un comportamiento muy poco apropiado, y en algunos casos ilegal, en temas del financiamiento del a política y eso le hizo un gran daño a la política. Una de las principales razones que destruyó el centro político chileno, fue un escándalo de Soquimich», recalcó.

El caso SQM fue un escándalo político y judicial que surgió en 2015, y está enfocado en el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa a través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

No obstante, destacó que SQM es una de las pocas empresas que tiene mucho tiempo en el mercado del litio, lo que ayuda al tema comercial.

Te interesa leer:

Pre Acuerdo (MOU) SQM-Codelco ya tiene firma: Gana SQM pierde el Estado de Chile

Boric sobre acuerdo entre Codelco y SQM: «Se trata de un hito sin precedentes en la industria minera chilena»