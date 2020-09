António Guterres asegura que la ONU no apoyará las sanciones contra Irán impulsadas por EE.UU.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el organismo no apoyará la restauración de sanciones contra Irán como lo exige Estados Unidos, hasta que lo autorice el Consejo de Seguridad.

El titular de la ONU afirmó en una carta dirigida al presidente del Consejo y obtenida el domingo por The Associated Press que «parecería haber incertidumbre» sobre si el secretario de Estado, Mike Pompeo, activó o no el mecanismo de restauración inmediata de sanciones, conocido como «snapback», previsto en la resolución del Consejo de Seguridad, que consagró el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis potencias mundiales.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el sábado que fueron restablecidas todas las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, una medida que la mayoría del resto del mundo rechaza, considera ilegal y posiblemente ignore.

Sin embargo, Guterres señaló que «el Consejo de Seguridad no ha adoptado medida alguna posterior a la recepción de la carta del secretario de Estado de EE.UU., ni tampoco alguno de sus miembros o su presidente».

Guterres añadió que la mayoría de los miembros del Consejo ha escrito al presidente del mismo «en el sentido de que la carta no constituía una notificación» de que se había activado el mecanismo. Asimismo, señaló que los presidentes del Consejo de Seguridad en agosto y septiembre «han indicado que no estaban en posición de adoptar medida alguna sobre el asunto».

Por ende, Guterres sostuvo que «no corresponde al secretario general proceder como si no existiera tal incertidumbre».

Cortesía de RT

