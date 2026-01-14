Canciller de Irán afirma que hubo un «complot israelí» en las protestas «para involucrar a EEUU» contra su país

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró este miércoles 14/1 que hubo un «complot israelí» en las recientes protestas registradas en el país, cuyo objetivo fue involucrar a EEUU contra su país.

En entrevista con el canal Fox News, el canciller iraní aseguró que elementos «dirigidos desde el exterior» se infiltraron en las manifestaciones y dispararon contra agentes policiales y de seguridad.

«Había células terroristas. Vinieron, utilizaron operaciones terroristas al estilo Daesh, capturaron a agentes de Policía, los quemaron vivos, los decapitaron y empezaron a disparar contra agentes de policía y también contra la gente. Así que, como resultado, durante tres días, en realidad luchábamos contra terroristas y no contra los manifestantes», dijo el ministro iraní.

Consultado por las motivaciones detrás de estas acciones, el canciller Seyed Abbas Araghchi planteó que se debe a que Trump «había dicho que si había asesinatos, intervendría. Querían arrastrarlo a ese conflicto. Y eso fue exactamente, un complot israelí».

«Querían arrastrar al presidente de EE.UU. a este conflicto, así que empezaron a aumentar el número de muertos matando a gente común, matando a agentes de Policía y desatando una especie de combate dentro de las diferentes ciudades», denunció el canciller de Irán.

Busca en El Ciudadano