Confesión criminal: Pompeo revela los verdaderos intereses de EE. UU. en Venezuela, Irán y Siria

Como si se tratara de un libro de aprendizaje “For Dummies” cuyo objetivo es presentar guías sencillas para lectores inexpertos o principiantes en diversos temas, Lee Camp, presentador de la cadena RT, requirió de apenas 12 minutos con 35 segundos para dejar claramente expuesto a Mike Pompeo y aclarar quiénes son los responsables del terrorismo mundial y de las distintas crisis económicas, humanitarias, políticas y guerras en el mundo.

En su programa Redacted Tonight, el protagonista que termina por develar las practicas mal sanas e inhumanas de la administración estadounidense contra distintos pueblos del mundo es el actual Secretario de Estado y exdirector de la Agencia Central de Información (CIA, por su sigla en inglés), Mike Pompeo.

El presentador muestra cómo Pompeo habla con desparpajo y sin ningún tipo de remordimientos sobre cómo Estados Unidos ha trabajado durante años para provocar las crisis actuales en Siria y Venezuela, y cómo han robado, engañado y mentido para inducir el hambre, el desabastecimiento, los desplazamientos forzados de migrantes y la guerra frontal a escala planetaria.

La manera como el presentador desmonta cada palabra de Pompeo y las conclusiones que expresa en tono irónico resultan tan elocuentes que -durante ese periodo de tiempo- no hay ningún tipo de desperdicio en sus comentarios que ayudan a entender, grosso modo, como “estamos siendo gobernados por unos malditos primates”.

Pompeo: “Mentimos, engañamos, robamos»

Esto fue lo que dijo Pompeo con los comentarios del presentador de RT:

Presentador: “En vista de que los matones de la Casa Blanca intentaron otro golpe de Estado en Venezuela (…) y fallaron, quiero traer una conversación íntima con uno de dichos matones, el secretario de Estado, Mike Pompeo, libra por libra el hombre con más libras por libras en nuestro gobierno».

Recientemente, él estaba en una conferencia en la Universidad de Texas y bueno, algunas veces, los políticos se enganchan tanto con eso de las preguntas y respuestas que se olvidan que son filmados. Digamos que fue un poco más honesto de lo habitual”.

Pompeo: “Cuando era un cadete, lo primero que aprendes es el lema en West Point: No mentirás, no engañarás, no robarás, ni dejarás que otros lo hagan. Fui el director de la CIA y nosotros mentimos, engañamos, robamos, teníamos hasta cursos de entrenamiento para eso”, explica el secretario estadounidense entre risas y aplausos de los asistentes a la conferencia.

Presentador: “¡Soy un completo idiota, soy un maldito canalla que dio órdenes en la CIA, ¡hurra! Hay que admitir que es bueno ver un poco de honestidad. Él ha admitido ser un mentiroso y un ladrón, por lo tanto, vamos a dejar de creer la mierda que se esparce de su cabeza de payaso. Antes, en la charla, dijo esto:

Pompeo: “Me encargué de otros asuntos cuando era el director de la CIA. Ahora estoy a cargo del Departamento de Estado. Cada organización tiene que tener un ethos, un conjunto de fundamentos que son claramente entendidos”.

Presentador: “Y ahora conocemos en núcleo ético (ethos) de la CIA: mentimos, engañamos y robamos. Cada líder necesita un núcleo ético, por ejemplo, Hillary Clinton mostró el suyo:”

Clinton: “Llegamos, lo vimos y él murió (risas)”, declaraciones de Hillary con respecto al asesinato del para entonces presidente de Libia, Muammar Al Gadaffi.

Presentador: “Y por supuesto, George W. Bush tuvo uno”.

Bush: “Hay un viejo dicho en Tennessee, no sé si es en Texas, probablemente sea en Tennessee. Jódeme una vez, vergüenza para ti. Si me jodes, no puedes joderme de nuevo”

Presentador: “Ese es un hombre que no puede ser jodido de nuevo”.

El exdirector de la CIA confesó que recibió hasta cursos para enseñar a robar, mentir y engañar. Foto: Web

Pompeo habla con franqueza y honestidad sobre Venezuela

Presentador: “Pompeo pasó gran parte hablando en la charla de manera muy franca y honesta sobre lo que está pasando en Venezuela.”

Pompeo: “Literalmente, sólo un puñado de días tras el reconocimiento de la crisis, el elemento humanitario de la crisis, en Venezuela se había disparado, lo cual había sido difícil lograr, había llevado años fabricar la situación, pero al dar ese paso pudimos corregir la dirección y fuimos capaces de trasladar no solo comida, medicina y agua, sino que pudimos establecer un puente aéreo con nuestro C-17 militar volando hacia Cúcuta, en la frontera de Colombia.”

Presentador: “Interesante, interesante, aquí hay una idea. ¿Puedes enviar algo de esa agua a Flint, Michigan? Para eso son los impuestos, allí (Flint) hace seis años que exigen dejar de tomar agua contaminada en el café de la mañana ¿y tu robas impuestos para enviar una entrega de Aquafina a Venezuela?, ¡Vete a la mierda!

¿Y por qué Venezuela querría nuestra agua? Considerando nuestro récord asesinando, mutilando, robando, destruyendo ¿Tú quieres beber nuestra agua? ‘Hola soy el señor de la guerra y ando de paso por aquí cometiendo algunas leves violaciones y saqueos. Me preguntaba sino querrías un poco de agua o, quizás, unas galletitas”.

Pompeo también dijo que se habían pasado años en la fabricación. Sí, la crisis económica en Venezuela necesitó años para su fabricación. Nosotros la hemos estado fabricando, aplastando a Venezuela durante años porque no podíamos tener su petróleo. Hemos tratado de asesinar a sus líderes y luego estamos tratando de instalar un presidente completamente no elegido. Han sido años invertidos en la fabricación.”

Pompeo: “No siempre se obtiene lo que se quiere, como en el caso de Venezuela, no pudimos llegar a la gente necesitada. Maduro sigue negándole comida a los hambrientos y medicinas a los niños enfermos. Vi algunos de esos niños enfermos que cruzaron la frontera con Colombia, es una verdadera tragedia”

Presentador: “Hombre, deja de ser un maldito mentiroso, ¿bien? Los venezolanos que realmente necesitan medicinas, alimentos o agua, lo hacen porque Estados Unidos les ha cortado el acceso.

John Bolton, Mike Pompeo y Donald Trump han recrudecido el asedio contra Venezuela, al punto de secuestrar más de 30.000 millones de dólares que pertenecen al país suramericano. Foto: Web

«Sanciones» han matado a 40.000 personas en Venezuela

Presentador: Un nuevo informe del Centro para la Investigación Económica y Política concluyó que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela han causado la muerte de 40.000 personas en Venezuela desde 2017. No se ven muchos de estos reportes en los medios. Ya es hora de que tengamos programas con infomerciales para proteger a las personas de la ayuda estadounidense.

Hola ¿estás en la línea de fuego de una misión de ayuda estadounidense?, podemos ayudarte. Todos hemos sido dañados por la ayuda estadounidense de un modo u otro. Estamos aquí hoy para protegerte de la ayuda estadounidense.

Estas sanciones no son sanciones, es una guerra económica destinada a asesinar. Pero esperen, vamos a detenernos un poco y vamos a suponer que no sabemos nada sobre Venezuela, Irak o Siria, nada de eso. ¿Puede haber alguien en este maldito mundo que crea que la administración Trump está preocupada por los niños enfermos? (risas) ¿No es esa la pregunta que va al corazón de todo esto?

Lanzan 100 bombas al días, muchas de ellas van sobre niños. Honestamente, ¿crees que Chris Farley (Pompeo) está sentado en casa diciendo: ‘oh, espero que esos niños venezolanos tengan su medicina’. ¡Por favor! Eso sería como preguntarle a Marlon Brando si estaba preocupado por la calidad cinematográfica cuando estaba jugando a ser el padre de Superman. No, lo que le importaba eran los cuatro millones de dólares que estaba cobrando.

Hubo otro momento en el que Pompeo fue honesto, diciendo que las sanciones son sobre todo para ayudar a Estados Unidos.

Pompeo: “Nunca las sanciones son algo que apliquemos con regocijo, lo hacemos sólo como un medio para tratar de lograr un buen resultado para los Estados Unidos y bueno, para el mundo”.

Presentador: “Esta es la idea: si lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo, es bueno para nosotros, entonces vamos a joderlos. ¿Cómo suena eso?, es una gran idea, quizás deberíamos intentarlo, quizás sea una cosa realmente buena. Me pregunto si no podemos intentarlo”

Pompeo: “Si lo hacemos bien y es lo suficientemente rápido, podemos empezar a reconstruir a Venezuela. Podemos conseguir que algunos de los tres millones de exiliados vuelvan a casa, a sus hogares que aman y sean parte de la reconstrucción”.

Presentador: “¡Oh!, así que nosotros, Estados Unidos, vamos a reconstruir Venezuela después de aplastarla; y si los venezolanos son amables con nosotros, incluso podríamos dejar que algunos de ellos vuelvan a casa y la reconstruyan con nosotros.

¿Qué clase de tontos creen que somos? Estoy seguro de que es lo que exactamente va a pasar, lo hemos visto una y otra vez. Hemos aplastado a un país con guerra económica seguida a menudo con una guerra directa y entonces, todos en ese país son felices y vuelven a disfrutar de su nación otra vez. Fue así en Irak, Libia, Siria, Haití, Afganistán, etc, etc, etc.

Son países que hemos arreglado y luego entregado de vuelta a la gente encantadora para que viva en ellos. Ni siquiera cobramos por nuestros servicios, sólo lo hacemos por el placer de ayudar a la gente. Luego se le preguntó al secretario de Estado sobre Siria”.

Pompeo: “Hay quienes creen que Al Assad ha prevalecido pero, aunque no hay necesidad de declarar ganadores y perdedores, los hechos en el terreno demuestran que Al Assad hoy gobierna sobre un país roto, con seis millones de desplazados, su control depende sólo del manejo de un tercio a 40% de los bienes raíces de Siria, lo que significa que la riqueza petrolífera, que es la que impulsa la economía no está en control de Al Assad.”

Presentador: “¿Pompeo realmente acaba de decir que ganamos en Siria porque Assad gobierna sobre un país roto? Sí, destruimos su tierra y matamos a toneladas de personas, ¡Sí!. Odiaría ver ese trofeo, porque eso suena horrible, suena trágico y este maldito payaso (Pompeo) literalmente acaba de decir que Assad sigue estando en el poder pero le robamos el petróleo, y matamos a su gente, y destruimos su país, así que ganamos. Eso es lo que esta gente desea, el caos y la destrucción, son completamente sociópatas, ningún número de muertos les alcanza».

Elliott Abrams (izquierda) es un antiguo perpetrador de masacres en Centroamérica y actualmente está comisionado para atender especialmente los «asuntos» en Venezuela. Foto: Web

“El mayor patrocinador del terror”: Pompeo

Presentador: “Y finalmente, Pompeo llega a Irán. Voy a arriesgarme aquí y decir que él no tiene nada más que decir cosas buenas y amorosas sobre Irán.”

Pompeo: “La otra gran amenaza es la República Islámica de Irán, que sigue siendo el mayor patrocinador de terrorismo”.

Presentador: “El mayor patrocinador del terror, ¿No crees que haya otros competidores para ese título? Tal vez, con mil bases militares alrededor del mundo, ¿Cuántas bases militares tiene Irán alrededor del mundo?, eso, eso, ¡Cero! ¿Y qué pasa con el país que gasta un billón de dólares al año en máquinas de la muerte?; ¿Qué pasa con el país que ayuda a armar y financiar a grupos que trabajan con Al Qaeda?; ¿Qué pasa con el país que lanza en promedio una bomba cada 10 minutos?; ¿Crees que ese país podría estar involucrado en el concurso?.

Así es, antes de que el Pentágono estableciera el silencio sobre el número de asesinatos bajo la administración Trump, el número total de bombardeos reportado oficialmente durante los nueve meses anteriores fue de 39.410 bombardeos, un promedio de 144 por día.

Oye Pompeo, creo que he encontrado el mayor patrocinador del terror. Quizá un espejo pueda ayudarte a encontrarlo.

La verdad es que este país está dirigido por humanos muy involucionados que están operando a nivel de chimpancés: rompiendo cosas y luego saltando encima de los restos. Nosotros debemos continuar evolucionando, debemos buscar un plano superior de comportamiento humano, uno donde respetemos los derechos humanos de los demás para decidir por su destino.

Pompeo, Bolton, Abrams, Trump y todos los demócratas (partido político estadounidense) que están de acuerdo con ellos, son anticuadas piezas de mierda y son, quiero decir, no sé si un pedazo de mierda pueda ser obsoleta, eso implicaría que hay algo como un nuevo y mejor modelo de pedazo de mierda.

El 99,99% que no gobernamos este planeta debemos seguir evolucionando, porque si logramos estar en un nivel más alto de entendimiento, esto sería dolorosamente claro que estamos siendo gobernados por unos malditos primates.”

