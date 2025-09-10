EEUU: Muere baleado Charlie Kirk, político conservador a favor de la libre tenencia de armas y defensor de Israel

A la edad de 31 años murió baleado Charlie Kirk (en la foto), un joven político conservador estadounidense, conocido por estar a favor de la libre tenencia de armas y defender el genocidio que comete Israel contra el pueblo Palestino, siendo en ese sentido un aliado del actual Presidente del país, Donald Trump.

Según consignaron distintos medios, Kirk fue baleado este miércoles 10 de septiembre (2025) mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah. Se trataba de la primera fecha de una ‘gira’ denominada ‘The American Comeback Tour’, que planeaba hacer durante el otoño en universidades y colegios.

El momento en que fue baleado quedó registrado en video, viralizándose rápidamente. Ahí, a solo segundos de sufrir los disparos, se escucha a Charlie Kirk responder una pregunta sobre los tiroteos masivos de personas transgénero en Estados Unidos. El diálogo fue reproducido por el canal CNN:

–Miembro del público: “¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?”

–Kirk: “Demasiados”.

El mismo miembro del público continuó diciendo que la cifra era cinco y procedió a preguntar si Kirk sabía cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años.

–Kirk: “¿Contando o no contando la violencia de pandillas?”

Segundos después, se oye un estallido y la multitud grita cuando Kirk recibe el disparo y retrocede en su asiento.

Charlie Kirk en Newsweek: “Las muertes por armas de fuego son ‘desafortunadamente’ un precio que vale la pena pagar para mantener la Segunda Enmienda”.

Defensor de Israel

Además de su abierta postura a favor de la libre tenencia de armas, Charlie Kirk «defendió cada masacre en Gaza y ha utilizado todas las plataformas disponibles para justificar la campaña de hambruna de Israel», recordó el economista indio Ashok Kumar Lahiri.

Charlie Kirk has defended every massacre in Gaza and used every platform available to justify Israel’s starvation campaign pic.twitter.com/5ClTdFlJG7 — Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 10, 2025

«Las muertes de mujeres y niños en Gaza son culpa de Hamás, no de Israel, al igual que las muertes en Japón durante la Segunda Guerra Mundial fueron culpa de Japón, no de Estados Unidos. Cuando un gobierno emprende una agresión asesina sin provocación, es responsable de todo lo que resulte».

El hecho causó conmoción en Estados Unidos, donde no pocos sectores han apuntado al ambiente hostil de violencia política impulsada por el mismo Presidente Donald Trump y sus seguidores, recordándose en ese sentido el asalto al Capitolio perpetrado por los seguidores del actual Mandatario, y el lenguaje de guerra ocupado recientemente por Trump contra ciudades como Chicago.

Al cierre de esta nota (19 horas de Chile), el responsable de los disparos aún no era capturado.

Noticia en Desarrollo. Foto Portada: Reuters.

