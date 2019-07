El PSOE «explorará otras vías» para intentar formar gobierno en septiembre

La presidenta del partido informó que Pedro Sánchez convocará a una reunión a los líderes políticos para «abrir un espacio de conversación y aproximación»

La presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, afirmó este sábado que su partido «explorará otras vías diferentes» para intentar formar gobierno en el mes de septiembre después de la fallida investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

«Unidas Podemos rechazó la oferta generosa y consistente del Gobierno y ahora toca explorar otras posibilidades«, ha insistido Narbona que confía en que el resto de fuerzas políticas «demuestre un sentido de responsabilidad para estar dispuestos a hablar con Sánchez» y evitar que España vaya a unas segundas elecciones en noviembre, reseña Europa Press.

En declaraciones a los medios en la sede del partido en Ferraz, Narbona explicó que Sánchez se va a dirigir a todos los líderes de los partidos políticos para «abrir un espacio de conversación y aproximación» e intentar alcanzar acuerdos, por lo que les ha instado a «no poner barreras».

La presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona. Foto Europa Press

Sin embargo, desconoce cuándo se producirán los primeros contactos porque Sánchez es «el que fijará el ritmo de las conversaciones y el contenido». Narbona sí ha confirmado que el Gobierno «este año no tendrá vacaciones» porque es «absolutamente urgente que se supere esta situación en la que estamos».

Recordó que si un partido se abstiene en la investidura de una fuerza contraria «no significa que se haya pactado algo con ese partido», por lo que instó a tener «responsabilidad» para evitar otras elecciones, puesto que son «partidos constitucionales que no quieren que el Gobierno dependa de los independentistas». «Sin embargo, se niegan a contemplar esa posibilidad de abstención», añadió.

Narbona aseguró además, que el Rey Felipe VI «va a estar el tiempo que considere oportuno» para iniciar una segunda ronda de consultas con los líderes políticos y hacer el encargo de formar Gobierno, pero mientras el PSOE va a intentar conseguir acuerdos para conseguir de nuevo el encargo del Rey.

Podemos cuestiona el apoyo descarado

Podemos, a través de una carta a sus inscritos, criticó cómo el PSOE ha llevado las negociaciones de investidura, aunque no desiste y asegura que «hasta el 23 de septiembre» hay tiempo para formar un Gobierno.

«Durante estos tres meses, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, se ha negado en rotundo a valorar la posibilidad de un Gobierno conjunto con Unidas Podemos. Ha buscado descaradamente el apoyo de Ciudadanos y Partido Popular, objetivo que tampoco ha conseguido», reza la misiva enviada por email y publicada por el diario Público.

Según el partido morado, la tolda socialista «actuaba como si hubiera obtenido mayoría absoluta«.

«El PSOE no muestra intenciones reales de negociar y traslada el debate a los medios de comunicación, mediante filtraciones interesadas, verdades a medias o, directamente, mintiendo ante los micrófonos«, aseguran.

«Un ejemplo fue enumerar una lista de ministerios sociales que, en algún momento de las conversaciones, nos habían ofrecido de manera individual y separada, como si los hubieran ofrecido conjuntamente, con el claro objetivo de engañar a la ciudadanía y hacerle creer que Unidas Podemos había rechazado una oferta muy generosa».

La carta desmiente totalmente la versión lanzada por el PSOE: «Queremos dejar bien claro que este hecho nunca ocurrió, es rotundamente falso (no olvidemos que el Gobierno de España actualmente tiene 17 ministerios y Unidas Podemos obtuvo la mitad de los votos que el PSOE). El colmo de la deslealtad y del uso de la mentira en política fue filtrar a los medios un documento de debate, modificado previamente en los ordenadores del propio Gobierno, y hacer creer a los medios de comunicación y a la población que ese documento eran las exigencias de Unidas Podemos», revelan.

Continuó: «Si la pelea fuera por sillones, ya estaríamos sentados en ellos. No podemos caer en la trampa. No podemos aceptar carteras sin capacidad ejecutiva. ¿Para qué sirve tener el Ministerio de Vivienda si está vacío de competencias y no podemos parar los desahucios sin alternativa habitacional ni bajar el precio de los alquileres porque son competencias de Fomento y de otros ministerios?», declara el partido morado.

Concluyen que continuarán abiertos para seguir negociando un Gobierno progresista, social y a favor de los derechos del pueblo.

«A pesar de las humillaciones, a pesar de las provocaciones, seguimos con la mano tendida. Porque esto no va de emociones y egos. Si votáramos con las tripas y el corazón, el pacto sería imposible; pero estamos usando la cabeza, intentando estar a la altura de nuestro papel histórico y sin olvidar nunca que las 42 personas que se sientan en el Congreso de los Diputados no se representan a sí mismas», concluye.

