El socialista Frans Timmermans es el favorito para asumir el Consejo Europeo

Los jefes de Estado y de gobierno de la UE intentan, por segunda vez en diez días, cerrar un acuerdo sobre la nueva cúpula comunitaria

El socialista Frans Timmermans se convirtió este fin de semana en el favorito como sucesor de Jean Claude Juncker al frente de la Presidencia del Ejecutivo comunitario del Consejo Europeo.

Según el diario La Razón, el reparto de los cargos es una dura decisión después que la canciller alemana, Angela Merkel, quien en un giro de guión imprevisto, renunció durante la cumbre del G-20 en Osaka (Japón) a la presidencia del Ejecutivo comunitario para un miembro de su familia política.

La intención del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es que los líderes de la Unión Europea (UE) respeten el proceso de los ‘spitzenkandidaten’ –los cabezas de lista propuestos por los grupos políticos- para garantizar el apoyo de la Eurocámara, aunque es consciente de que la propuesta de compromiso promovida por los líderes de España, Holanda, Francia y Alemania genera fuertes resistencias, tanto en el Partido Popular Europeo como entre los países del grupo de Visegrado, radicalmente opuestos a Timmermans, a quien consideran «tóxico» por su papel en defensa del estado de derecho.

Según la fórmula ideada en los pasillos de G-20, el puesto más codiciado –la presidencia de la Comisión- iría para los socialistas.

Los candidatos al ejecutivo comunitario son: Manfred Weber por los populares, Frans Timmermans por los socialsitas y Margrethe Vestager por los liberales.

El ‘spitzenkandidaten’ conservador, el alemán Manfred Weber, no se quedaría con las manos vacías pero tendría que contentarse con presidir el Parlamento Europeo, que es prerrogativa exclusiva de la Cámara y que elegirá a su presidente el próximo miércoles, haya acuerdo o no entre los líderes europeos.

La presidencia del Consejo Europeo podría recaer en manos de un miembro de la familia liberal, para el que suena el belga Charles Michel. La presidencia del BCE, mientras tanto, podría ir para un francés aunque este cargo no se decidirá ahora.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, emitió una carta al presidente del PPE, Joseph Daul, en la que califica de «error muy serio e histórico» dejar vía libre a los socialistas porque sería «humillante», minaría la «autoridad y dignidad» del partido y supondría un golpe para el prestigio del PPE.

«No, Frans Timmermans no es un candidato de compromiso. Divide a Europa y no entiende a Europa central, no entiende a los países que afrontan la crisis postcomunista», ha arremetido también el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reseña El Periódico.

En principio, el Consejo Europeo tiene la capacidad de elegir al aspirante por mayoría cualificada, que debe estar constituida al menos por dos tercios de los países de la Unión Europea,

El presidente de esta comisión deja varias tareas: entre ellas dar cuentas al Parlamento sobre las decisiones de los países miembros, representar a la UE en materia de política exterior y seguridad común y allanar el camino entre los Veintiocho para generar consensos difíciles en varios asuntos, como en esta cumbre, por ejemplo.

También está el presidente del Parlamento Europeo, un cargo que ocupa el italiano Antonio Tajani, quien funge como el más alto representante de la primera institución del sistema constitucional comunitario, que ejerce los poderes legislativos dentro de la Eurozona.

Proceso de ‘spitzenkandidaten’

Los grupos políticos de la Eurocámara siguen insistiendo en que solo aceptarán como presidente de la Comisión a uno de los ‘spitzenkandidaten’, un sistema que rechazan algunos líderes europeos, que ven en él una forma de limitar su capacidad para elegir a la persona que consideren más adecuada para el cargo. Nadie, sin embargo, quiere una nueva crisis política en la UE y es este contexto en el que había resurgido la candidatura de Timmermans, actual vicepresidente primero de la Comisión y que dirigentes como Macron dieron por descartado hace 10 días.

Cualquier propuesta necesita en el Consejo de una mayoría cualificada, apoyada por el 72% de los países (al menos 21) con el 65% de la población de la UE, con lo cual el envite no se presenta fácil.

Continúa leyendo…