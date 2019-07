“Arriba, abajo”: Acusado grupo español de atentar contra la monarquía por interpretar canción

Se ordenó la apertura de un expediente informativo a los músicos

“Arriba, abajo”. Este es el título de la famosa canción del conocido grupo musical Adebán de España, que el público pidió que interpretaran y así lo hicieron en un acto reivindicativo en favor de la reapertura de una línea ferroviaria en Canfranc, municipio del Valle del Aragón, y la razón por la cual se le instruyó “diligencias” a la Guardia Civil de ese país, en contra de lo integrantes del grupo, por atentar contra la monarquía.

“La ‘ley mordaza’ sigue vigente y sus efectos en grupos musicales se continúa notando. Tras una larga lista de raperos sentados en el banquillo, le llega el turno al grupo musical Adebán, por la letra de una jota aragonesa que llevan cantando desde los años 70 como sátira de la monarquía”, indica una nota publicada por el diario Crítico.

Jesús Escartín, cantante y fundador del grupo, informó que el pasado domingo «se nos acercó la pareja de la Guardia Civil y nos dijo que estábamos atentando contra la democracia, contra la monarquía», explicó.

«Mandaremos al rey al carajo», dice la canción. «Abajo, arriba no queremos a la monarquía… que sí que, que no que, que tenemos un rey de rebote… que no que, que sí que, mantenemos a dos aunque abdique», añade después.

Está por saber qué consecuencias finales tiene la identificación y apertura de un expediente informativo a estos músicos. Foto: El Diario de Aragón.

El coordinador federal y diputado de la Izquierda Unida, Alberto Garzón, registró una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno en funciones y, en especial, su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronuncie sobre la “surrealista” actuación protagonizada por los efectivos de la Guardia Civil y la apertura del expediente.

Entre los asuntos que Garzón busca que aclare el Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), además de que detalle todos los datos de los que disponga sobre el hecho, está conocer en concreto “cómo valora este lamentable episodio de ataque a la libertad de expresión” y “qué medidas va a tomar para evitar la criminalización de la libertad de expresión que permite la aún no derogada ‘ley mordaza’”.

Por su parte, el PCE Aragón expresó su solidaridad con Adebán al considerar que sufrió «un nuevo episodio de represión que se suma a la larga lista de eventos de represión contra músicos y artistas reivindicativos, como fue recientemente la suspensión del concierto de Def Con Dos en Madrid», en alusión al veto que impuso el nuevo alcalde popular de la capital, José Luis Martínez Almeida, a su actuación en las fiestas del barrio de Tetuán.

