Sánchez da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos

El candidato socialista español acusó a Pablo Iglesias de convocar una consulta a sus bases para justificar su no a la candidatura

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez, responsabilizó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de dar por rotas las negociaciones «unilateralmente» para la investidura al convocar una «consulta falsa» para justificar el «no» a su candidatura la próxima semana.

En una entrevista a la Cadena Ser, Sánchez cuestionó que la propuesta del PSOE de incluir a perfiles de Podemos en el Gobierno ni siquiera está recogida en la pregunta que se traslada a los inscritos.

Agregó que las cinco propuestas que le hizo a Iglesias «decayeron el pasado viernes» y que «ya no están en ese escenario».

Consideró: «Es una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no» por lo que añadió: «No soy una persona de vetos, pero tampoco voy a aceptar imposiciones».

Para el líder socialista, Iglesias está en la misma actitud que en 2016 y dio por hecho que votará en contra de su investidura, «junto con la ultraderecha»; enfatizó.

Sánchez dijo también que no habrá más rondas de negociaciones, pero si que habrá llamadas de teléfono a los tres candidatos de los principales partidos políticos para insistirles en que faciliten la gobernabilidad y no se vaya a un escenario de repetición electoral, que es lo que se adivina de no salir adelante la investidura de la próxima semana.

También insistió en su mensaje de que no quiere que su investidura dependa de los independentistas, y dijo que estos partidos «hagan lo que quieran», pero destacó la contradicción de PP y Ciudadanos de no abstenerse para evitarlo. «El primer pacto de Estado que podemos tener es que faciliten la investidura», dijo.

El líder socialista insistió, por último, que no ve una segunda oportunidad en septiembre, y recordó que su candidatura a la Presidencia del Gobierno decae si fracasa en la investidura, lo que obligaría al jefe del Estado a abrir una nueva ronda de consultas, dando a entender que estaría dispuesto a volver a dar el paso porque cree que las posiciones actuales no van a moverse en dos meses.

Con información del diario Público

