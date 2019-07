Podemos consulta a sus bases para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez

Los militantes deberán decidir desde este viernes hasta el próximo jueves sobre un gobierno de coalición liderado por el PSOE con la presencia del partido morado, o un gobierno monocolor diseñado exclusivamente por los socialistas

La portavoz del Consejo de Cordinación de Podemos, Noelia Vera, anunció que desde este viernes hasta el próximo jueves los militantes de la formación morada podrán participar en una consulta para decidir «cual tiene que ser el rumbo» que escojan en la investidura.

Las bases deberán decidir un gobierno de coalición liderado por el PSOE con la presencia de Podemos, o un gobierno monocolor diseñado exclusivamente por los socialistas y basado en el acuerdo programático con los morados.

“Para hacer presidente a Pedro Sánchez, es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos”. O por el contrario, “para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático”, explicó en rueda de prensa.

Estas dos opciones, que la dirección de Podemos define como “claras, transparente y honestas”, representan a día de hoy las posturas que defienden el PSOE y Podemos. La primera avala lo que defiende Podemos y se concreta en la conformación de una coalición entre ambas formaciones, en la que el reparto de los ministerios sea proporcional al reparto de escaños y en la que no existan vetos por parte de Moncloa a los nombres que Podemos designe para ocupar esas carteras. La segunda respuesta representa lo que propone el PSOE y Sánchez: un Ejecutivo monocolor sin presencia de miembros de Podemos en el Consejo de Ministros y con un acuerdo de programa.

Sobre la integración de personas independientes a Podemos en el futuro Gobierno no están en las preguntas que prepara el partido para la consulta.

En rueda de prensa, Vera aseveró que estas opciones son “rumores” que no se han llevado a las conversaciones entre ambas partes. “Nosotros preguntamos cosas serias” mientras que “todo lo que no se recoge en estas preguntas no se nos ha dicho”. Por tanto, sólo plantean “las dos posibilidades que hay ahora mismo encima de la mesa”, enfatizó.

Esta convocatoria de la consulta a falta de diez días de la investidura supone un cambio de rumbo sobre la previsión inicial de Podemos de aproximar lo máximo posible la consulta a la votación en el Congreso con el fin de “dar tiempo a la negociación”. Sin embargo, la formulación de las respuestas permitirá a Iglesias llevar la negociación hasta incluso después de conocer el dictamen de los inscritos y, ante un más que probable apoyo abrumador a la tesis de la coalición, forzar a Sánchez a pactar el Ejecutivo compartido.

«Siguen en una posición que creo que van a revisar. Ojalá nos hubiéramos puesto a negociar desde el principio, pero va a ser difícil construir una cultura de la coalición a nivel estatal. Va a tardar, va a haber titulares tremendos… pero se acabará imponiendo el sentido común», dijo Pablo Iglesias en entrevista en TVE.

También pidió al PSOE que explicara el motivo de los vetos a los miembros de Podemos. Sánchez no le transmitió este jueves durante la llamada telefónica esta oferta, pero Iglesias señaló que si es porque hay perfiles como el suyo que tienen «mucha personalidad» los socialistas deberían explicarlo ante la ciudadanía.

Con información del diario Público, La Razón y La Vanguardia

