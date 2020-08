TikTok asegura que seguirá en EE.UU. «por un largo plazo» pese a las amenazas de Donald Trump

Vanessa Pappas, gerente general de TikTok en EE.UU., afirmó el sábado que no planean «ir a ninguna parte» y estarán en el país «por un largo plazo».

«Quiero agradecerles a los millones de estadounidenses que usaron TikTok todos los días para aportar su creatividad y alegría a nuestra vida diaria. Hemos escuchado su gran apoyo y queremos agradecerles. No estamos planeando ir a ninguna parte. TikTok es un hogar para creadores y artistas para expresarse, expresar sus ideas y conectarse con personas de diferentes orígenes y estamos muy orgullosos de todas las comunidades que llaman a TikTok su hogar», dijo en un video publicado en la cuenta de la división estadounidense de TikTok en Twitter.

Precisó que sus empleados están trabajando para ofrecer «la aplicación más segura», porque saben que «es lo que hay que hacer». «Agradecemos el apoyo, estamos aquí para un largo plazo«,

Su respuesta se produjo después de que el presidentenoretamericano, Donald Trump, anunciara su decisión de prohibir el funcionamiento de la plataforma en el territorio estadounidense.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo: “En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos”, y agregó que tomaría la medida este mismo sábado a través de un decreto o recurriendo al poder económico de emergencia.

El sábado aseguró que ya puede usar sus poderes económicos en situaciones de emergencia o una orden ejecutiva para prohibir la plataforma en cuestión. Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca indicó que no apoya la posibilidad de la compra de TikTok por una empresa estadounidense.

TikTok es una aplicación de vídeos muy popular entre los jóvenes, cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, y tiene más de 800 millones de usuarios fuera del país asiático

La plataforma prometió esta semana un alto nivel de transparencia, lo que incluye permitir revisiones de sus algoritmos, para asegurar a los usuarios y reguladores que no es utilizada con otros fines que el entretenimiento.

“No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten”, dijo el CEO de la red social, Kevin Mayer, en una publicación esta semana. “TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo”, agregó.

