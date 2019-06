Rusia advierte que nuevas sanciones de EE.UU. contra Irán “se dirigen hacia un escenario muy malo”

Crecen las tensiones entre Irán y EE.UU. tras sanciones al líder persa

Rusia advirtió este miércoles que las nuevas sanciones de EE.UU. contra Irán son alarmantes y plantea la posibilidad de una escalada sin control de las tensiones, publicó el portal de Hispantv.

“Estas restricciones (de EE.UU. contra Irán) son alarmantes y envían una señal de que la situación se dirige hacia un escenario muy malo”, podría empeorar significativamente, alertó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y aconsejó a las partes que traten de calmar la situación y eviten una mayor escalada de las tensiones.

El diplomático ruso indicó que las actuales tensiones con Irán recuerdan lo sucedido en 2003, cuando Estados Unidos fabricó el caso de las armas de destrucción masiva para invadir Irak.

En aquel entonces, Washington aseguró insistentemente que Saddam Husein estaba almacenando ese tipo de armamento: todo resultó ser una gran mentira, pero ya habían invadido Irak.

“Todos conocemos el resultado. En mayo (2003) los Estados Unidos declararon que la democracia había triunfado en Irak. Saquen sus conclusiones sobre cómo ha sido dicha democracia en los últimos 16 años”, cuestionó Lavrov.

La Administración estadounidense impuso el pasado lunes nuevas sanciones contra las altas autoridades de la República Islámica, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Trump alegó que dichas restricciones respondían al derribo de una aeronave no tripulada (dron) espía estadounidense, por parte de Irán en la provincia meridional de Hormozgan, pero luego cambió de parecer y dijo que las imponía porque así lo había decidido.

Transcurrido algo más de un año de su juramentación, en mayo de 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró unilateralmente a su país del acuerdo nuclear de 2015 —de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— reimpuso severos embargos a Irán e incluso invitó, en vano, al resto de signatarios (Francia, el Reino Unido, Rusia y China, más Alemania) a secundarlo con el objetivo de obligar a Teherán a renegociar el convenio.

Crecen las tensiones

Las tensiones entre Irán y EE.UU. siguen aumentando tras la reciente decisión de Donald Trump de sancionar a la Oficina del Líder de la Revolución Islámica de Irán.

Un día después del anuncio de nuevas sanciones por parte de EE. UU. contra Irán, en particular contra la Oficina del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el presidente iraní, Hasan Rohani, tachó de estúpidas estas sanciones y dijo que la Casa Blanca sufre de trastorno mental.

En reacción el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Irán solo entiende el “lenguaje de la fuerza”.

Aunque Trump habla con contundencia ante los medios, y alega que suspendió el ataque de represalia contra Irán tras el derribo de su dron (avión no tripulado) debido a bajas mortales, el diario estadounidense The New York Times, dice que no fue así y él temía una respuesta fuerte de Irán.

Este informe no está lejos de la realidad, ya que los informes revelados de un simulacro de guerra que hizo EE.UU. en 2002, con el nombre de “Desafío del Milenio”, con 13 mil tropas y con el coste total de más de 250 millones de dólares, terminó en un fracaso total.

Luego de 10 minutos de iniciado el simulacro, Washington confirmó que la columna vertebral de las fuerzas estadounidenses se rompió por el enemigo simulado que suponía ser Irán.

