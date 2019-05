Rusia y Siria llaman a EE. UU. y a la UE a cancelar sanciones económicas contra Damasco

El pasado 8 de mayo, el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) decidieron continuar con su política de asfixia contra el presidente de Siria, Bashar Al Assad, y extendieron por un año los embargos y sanciones contra el país.

Frente a este escenario, los centros de Coordinación Interinstitucional de Rusia y Damasco exigieron el levantamiento de estas medidas restrictivas que pesan sobre la nación árabe.

“Hacemos un llamado a Estados Unidos y la Unión Europea a que cancelen las sanciones económicas contra Siria”, expresaron en un comunicado que presentaron este miércoles.

EE. UU. anunció el retiro de tropas el año pasado, pero sigue imponiendo sanciones. Foto: Telesur.

En el documento, las dos instancias alertaron que estas restricciones afectan la salud de la población porque impiden la compra de insumos médicos, reseñó Telesur.

Asimismo, señalaron que otra de las consecuencias de esta política de la Casa Blanca es que se complica la compra de insumos de construcción para la restauración del país.

Finalmente, los centros de Coordinación Interinstitucional clamaron porque la comunidad internacional y los entes de la Organización de las Naciones Unidas se manifiesten a favor de la salida de tropas estadounidenses del territorio sirio.

Durante el año pasado, el Gobierno de Al Assad consolidó grandes avances. Foto: Sputnik.

Debate en el Consejo de Seguridad

En un debate del Consejo de Seguridad, el pasado 17 de mayo, el representante permanente de esa nación ante el organismo multilateral, Bashar Al Jaafari, explicó que Damasco tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos del terrorismo, y por tal motivo, impulsan una ofensiva contra los grupos extremistas en Idlib.

«Pero cada vez que el Gobierno sirio y sus aliados toman medidas para proteger a su población de los terroristas, las potencias occidentales llaman a una reunión del Consejo de Seguridad, mientras callan cuando la Coalición liderada por Estados Unidos destruye asentamientos«, dijo.

Aclaró que, en la actualidad, la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tiene el control de Idlib y, por esta razón, el Gobierno sirio «impulsa ahora una operación militar para liberar de la amenaza terrorista a la población civil residente».

El escenario en 2018

El año pasado, el Ejército ruso consolidó grandes avances contra los grupos terroristas y aseguró el control sobre más del 90 % del territorio.

A finales de 2018, la Casa Blanca anunció el comienzo de la retirada de sus tropas. Sin embargo, Trump aclaró en enero de este año que nunca dijo si el proceso sería rápido o lento.

“Nunca dije que voy a salir mañana. Queremos proteger a los kurdos en Siria, pero no queremos quedarnos allí para siempre. No ingresé Estados Unidos a Siria, sino que fuimos a realizar ataques precisos, pero aún estamos allí y no quiero ver a nuestros soldados en los hospitales”, dijo el pasado 3 de enero.

En varias oportunidades, el Gobierno de Damasco denunció ante Naciones Unidas los crímenes de lesa humanidad que cometió EE. UU. en territorio sirio con sus bombardeos contra «civiles inocentes y el uso de armas prohibidas contra el pueblo sirio».