Trump ratifica planes intervencionistas tras publicar mapa de EE. UU. que incluye a Groenlandia, Canadá y Venezuela

En el polémico mapa creado con inteligencia artificial aparecen coloreados con la bandera de Estados Unidos, tanto Groenlandia como Venezuela y Canadá, lo que ha sido interpretado como una señal a través de la cual el magnate republicano confirmó su agresiva política expansionista.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ratificó sus planes intervencionistas tras publicar una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La imagen, publicada en Truth Social el lunes por la noche, parece ser una versión editada de una fotografía cuando el magnate republicano se reunió en Washington, con el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starme y la presidenta italiana, Giorgia Meloni,. ASí como con el el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

En la polémica imagen, Trump aparece sentado detrás de su escritorio en la Casa Blanca, acompañado de un mapa gigante que muestra el continente americano y parte de Groenlandia. En esa imagen figuran coloreados con la bandera de Estados Unidos, tanto la isla ártica como Venezuela y también Canadá, lo que fue interpretado como una señal a través de la cual el mandatario confirmó su agresiva política expansionista.

La fotografía real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), junto con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Anexión de Groenlandia

La imagen del mapa sirve como marco conceptual para entender la escalada de las últimas semanas, donde la anexión y control sobre Groenlandia se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense.

El republicano cuestiona la soberanía danesa sobre el vasto territorio ártico y justifica la necesidad de que sea anexado a EE.UU, argumentando supuestas razones de seguridad e ignorando la voluntad de los habitantes.

«No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses», afirmaron todas las representaciones políticas del Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut) en un comunicado en el que rechazaron cualquier injerencia externa y reafirmaron su identidad nacional.

Trump se ha negado a descartar una acción militar si Dinamarca no está de acuerdo. Una situación que ha abierto una grave crisis dentro de la OTAN, a la que pertenecen ambos países.

«Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos», argumentó el inquilino de la Casa Blanca.

Otra imagen generada por IA muestra a Trump, al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio en Groenlandia mientras Trump iza una bandera estadounidense en el suelo, junto a un cartel que dice: «Greenland – U.S. Territory. Est. 2026.

Agresión de Trump a Venezuela para apoderarse del petróleo

El ultraderechista ha considerado en varias ocasiones Canadá como un estado más de Estados Unidos y el pasado 3 de enero ordenó un ataque militar contra Venezuela, que causó más de 100 muertes y culminó con el secuestro del presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El magnate ha dejado en claro que su interés es asumir el control del petróleo y los recursos energéticos de Venezuela.