(Video) Atropello múltiple en desfile navideño en EE.UU. deja 5 muertos y cuarenta heridos

Un vehículo se saltó las vallas policiales y arremetió contra el público que asistía a la cabalgata navideña de Waukesha (Wisconsin). El incidente provocó cinco muertos y más de cuarenta heridos, incluidos niños, según afirmó el gobierno de esa ciudad, situada a las afueras de Milwaukee.

Hacía apenas 40 minutos que desfilaban las bandas y que los ciudadanos llenaban las calles cuando la fiesta se convirtió en un baño de sangre y caos, informó el diario La Vanguardia.

Este desfile marca el inicio vacacional en vísperas de Thansgiving, el día de acción de gracias que se celebra el jueves.

La cifra de víctimas ha tardado en saberse porque la policía esperaba comunicarla primero a los allegados de las víctimas, entre las cuales hay personas que desfilaban.

🔴 #ULTIMAHORA | Atropello múltiple en Estados Unidos: varios muertos y al menos 40 heridos en un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, al ser arrollados por un todoterreno pic.twitter.com/PCZc0X5KvS — El Toro TV (@eltorotv) November 22, 2021

“Nuestra prioridad es trabajar con las familias. No daremos el número hasta que concluya la labor de identificación”, afirmó el jefe de la policía, Dan Thompson, en rueda de prensa. El ayuntamiento abrió un centro de reunificación familiar.

También explicó que había “una persona de interés” bajo custodia, que muchos interpretaron como un eufemismo. Pero Thompson matizó que no se descartaba que hubiera más implicados en el asunto. Especificó que no podía confirmar si había “nexo con una acción terrorista”.

Los investigadores se centraron en el interrogatorio del detenido para intentar averiguar su motivación. Diversos analistas indicaron que, por las imágenes del incidente, no parecía que el presunto autor tuviera como diana concreta esta celebración.

Algunos medios indicaron que en este estadio preliminar no parecía un acto terrorista. En las imágenes iniciales se puede ver como el vehículo ya tiene daños antes de llevarse por delante las vallas policiales. La idea es que el conductor ya había tenido otro incidente previo y que estaba en plena huida.

En el coche encontraron un arma. El jefe Thompson recalcó que no se produjo ningún tiro que saliese del vehículo. En cambio matizó que los agentes si hicieron disparos para frenar al SUV. Según su versión, nadie resultó herido por esos disparos.

Los vídeos ciudadanos muestran como el SUV de color rojo se salta una las barreras y acelera. En otras imágenes se observa la estupefacción de las personas que ven discurrir el vehículo que se dirige contra el grupo. En otras grabaciones se observa cómo impacta en la multitud. Y luego hay vídeos en que se certifica la magnitud de la tragedia, con personas tiradas en la calzada, algunas tapadas, y el destrozo a su alrededor.

Gritos, carreras histeria, unos paralizados, otros intentando ayudar a los caídos.

“He visto como el coche aceleraba, el ruido del motor, y como de pronto la gente empezaba a gritar y a llorar”, señaló Angelino Tenorio, que justo había acabado de desfilar. “Me he quedado en shock, totalmente atemorizado, una escena terrible, con los familiares buscando a sus niños o protegiéndolos”, añadió. Varias mujeres de cierta edad quedaron tendidas, formaban parte de una agrupación de baile de personas mayores.

Steve Howard, jefe de los bomberos, informó que las ambulancias trasladaron a once adultos y 12 menores o niños a seis hospitales del entorno. Además hubo particulares que se encargaron de hacer esos traslados.

En su comparecencia, el responsable policial remarcó que la situación era segura y que no había peligro. Pero se ordenó que se evitase ir al centro de la ciudad y que nadie saliese. Thompson lo justificó por una cuestión de gestionar y asegurar la escena del crimen. A pesar de que insistió en que no había peligro, no faltaron los que empezaron a difundir suspicacias.

El alcalde de Waukesha, Shawn Reilly, calificó el suceso de horrible y sin sentido. Recordó que él había participado, que había visto la cara de felicidad de niños y mayores antes de que todo se transformara en dolor. “Era una celebración de la comunidad, como hemos hecho cada año”, indicó.

