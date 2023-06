«Además de negacionista y corrupto, es machista»: La descarga en Twitter de Karol Cariola a Iván Moreira

Un intenso cruce tuitero se produjo la diputada Karol Cariola (PC) y el senador Iván Moreria (UDI), a raíz de unos dichos negacionistas y en defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.

La parlamentaria cargó contra Moreira luego que éste publicara un mensaje en la red social en el que afirmó que «Pinochet demostró con hechos una mejor relación con los Pueblos Originarios que los gobiernos Democráticos»

“Miren al senador que le pedía ‘un raspado de la olla’ al Grupo Penta. Hace apología al dictador, asesino y ladrón de Pinochet. Se disfrazaron de demócratas y ahora se atreven a decir en público lo que durante años dijeron en privado. Son negacionistas y cómplices de la dictadura criminal”, escribió Cariola.



Al tanto de este tuit, Moreira no tardó en responder.

“Señorita @KarolCariola, como ‘roban’ sus amigos del Frente Amplio y usted calladita. Hablando de ladrones, limpie su casa. Su coalición demostró ser campeones de la corrupción. Quédese calladita que ni siquiera sus pares la apoyaron para ser Presidente de la Cámara Diputados. ¿Olvido también Arcis?”, cuestionó el senador.

Ante estos comentarios, Karol Cariola no se quedó callada y señaló que el senador de la UDI «además de negacionista y corrupto, es machista».

“Parece que alguien se anduvo picando. Miren quién me viene a hacer callar… seguro que me quedaré ‘calladita’ porque el caballero lo dice. Además de negacionista y corrupto, es machista… Yo tengo las manos limpias señor, senador, y no ando pidiendo raspado de olla como usted”, sentenció la diputada.

Cabe destacar que el senador se reconoce así mismo como un “ferviente pinochetista” y orgulloso de la obra de la Dictadura, reconocida mundialmente por su sistemática violaciones a los Derechos Humanos.

Críticas contra Moreira en Twitter

Usuarios de Twitter también cargaron contra Moreira, recordando su implicación en el caso Penta, donde el parlamentario estaba imputado por la facilitación de boletas ideológicamente falsas que utilizó para ocultar aportes ilegales de 35 millones de pesos a su campaña senatorial de 2013.

