¿Autodenuncia a la vista?: UDI presentó plataforma web para recibir denuncias de «fake news» sobre el proceso constitucional

Una página web para recibir denuncias de «fake news» sobre el proceso constitucional, presentó este lunes la directiva del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

En un punto de prensa, la colectividad que ha manifestado su postura » A favor» de cara al plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre, lanzó el sitio www.nolescreemos.cl.

«Desde la UDI queremos lanzar un sitio web a la ciudadanía para que denuncie y para que no se deje engañar por la campaña del ‘En contra’, tanto de lo que vemos en las frases como en sus voceros y en todos los dirigentes. Esta página se llama ‘No les creemos’ porque realmente no les creemos», «señaló la secretaria general de la tienda, María José (Pepa) Hoffmann.

Según explicaron, el propósito del portal es contribuir a contrarrestar las fake news (noticias falsas) que circulan en las distintas plataformas en línea sobre el texto emanado por el Consejo Constitucional y convertirse en una “fuente confiable” para que las y los ciudadanos “verifiquen” y contrasten ciertas afirmaciones. que circulan en redes sociales.

Desde el partido de derecha destacaron que el portal dispondrá de un “contador de mentiras” presuntamente dichas desde los comandos por el «En contra»’.

A juicio de Hoffmann, «no es justo que en una campaña donde es tan importante cerrar este proceso, estemos permanentemente siendo engañados por una campaña que busca solamente estar en contra de la verdad y de un texto que ha sido construido por todos los chilenos, con una amplia mayoría”, dijo sin mencionar que la mayor parte del contenido de la propuesta fue redactado e impulsado por los consejeros del Partido Republicano junto con los de la UDI.

La fake news de Pepa Hoffmann

Cabe recordar que Hoffmann fue una de las principales impulsoras de las «fake news» instaladas por la derecha durante a campaña del proceso constituyente desarrollado por la Convención Constitucional

La exdiputada y secretaria general de la UDI, difundió la idea de que el texto eliminaba el derecho a propiedad de las viviendas sociales y su heredabilidad.

En declaraciones a CNN Chile, realizadas en julio de 2022, aseguró en ese momento que la propuesta no contempla “que te entreguen una casa que pueda ser tuya, que no te puedas endeudar y no la puedas heredar”.

Este mensaje recoge una informacion falsa, y no viene la negación de la afirmación falsa. Asi se siembra la duda de todo en un pais desconfiado. Tremenda la campaña de tergiversación de la derecha y tremendo como los medios ayudan a su difusión. https://t.co/wfyGacyMye — Marta Lagos (@mmlagoscc) July 13, 2022

Sin embargo, la propuesta emanada de la Convención Constitucional establecía en su artículo 78 nº1 establece que «toda persona (…) tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes…» y luego, en su numeral tercero, garantiza que «ninguna persona puede ser privada de su propiedad».

Intención de voto para el plebiscito

El presidente de la colectividad, Javier Macaya, se refirió al resultado de algunas encuestas que según él revelan que un alto porcentaje aún no ha tomado la decisión de si votará a favor o centra del texto constitucional en diciembre.

“Si el 50 y tanto por ciento de los chilenos todavía no toma una decisión respecto del proceso constitucional, también hay una responsabilidad del Gobierno. No han invertido ni un peso en campañas de información, hacer algo, al menos similar de lo que se hizo el año pasado para el plebiscito del 4 de septiembre», afirmó, desconociendo la responsabilidad de los partidos políticos en la divulgación del contenido de la propuesta de la nueva Carta Magna.

Cabe destaca, que el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados del estadio de Opinión Pública N°90 el cual se realizó entre el 24 de septiembre y 2 de noviembre. Según las respuestas, el 62% de los encuestados aún no deciden su voto para el plebiscito del 17 de diciembre

El sondeo incluyó a mil 478 personas entrevistadas en sus hogares, donde el 53% dice que no tiene claro su voto, mientras que un 9% no sabe o no contesta. Mientras, el 30% está por la opción “En contra” al texto constitucional y el 8% por el “A favor”.

Sobre el gran número de indecisos, la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, indicó que cuando se hizo el estudio, todavía “no se entregaba el texto final, los partidos políticos no habían entregado todos su visión de si estaban a favor o en contra”.

“La gente ahora se va a informar (…) tenemos que esperar que la gente se decida, pero no necesariamente tiene que ser con una desafección”, señaló.

Por su parte, los resultados de la más reciente encuesta Pulso Ciudadano, revelan que la opción «En Contra» se impondría con amplio margen, alcanzando un 66,3% contra un 33,7% del «A Favor».

En cuanto a todo el espectro de votos, el 43,6% de los consultados afirmó que se decantaría por el «En Contra», lo que supone un incremento de 6,9 puntos porcentuales en comparación con los resultados de la medición de octubre.

El estudio planetó que el 22,4% de la muestra señaló que no sabe qué votará; el 7,5% afirmó que lo haría por nulo o blanco y el 4,3% restante señaló que no acudirá a sufragar el próximo 17 de diciembre.

De acuerdo con Pulso Ciudadano, el 63,7% de los encuestados afirmó que tiene decidido o muy decidido su voto de cara al Plebiscito, mientras que el 15,7% aseveró estarlo medianamente.

¿Autodenuncia?

El lanzamiento de la página para reportar «fake news» que realizó la UDI, generó una serie de comentarios y críticas en las redes sociales.

Varios usuarios y usuarias de la red «X» recordaron la campaña de desprestigio, desinformación y noticias falsas que llevaron a cabo los sectores políticos de la derecha en contra de la Convención Constitucional y su propuesta de nueva Carta Magna

«Esto es una imposibilidad física: La UDI, al lanzar una página para denunciar fake news, inmediatamente se vuelve un denunciado, lo que lo vuelve un todo en si mismo en constante tensión. Esto solo puede llevar a una implosión de la realidad y de todo lo que conocemos», expresó la cuenta de la red «X» @Hombresoscuros.

«No caiga en el engaño que va a generar la UDI. No porque digan que van a denunciar fake news, lo van a hacer de verdad. Si no recuerde para el anterior proceso constitucional, donde no dudaron en compartir cuanta mentira se esparcía por RRSS», afirmó @R0.

«Solo la UDI podría haber sido más care nalga que la UDI», expresó por su parte el usuario @3Lr0N.

