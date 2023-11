Pulso Ciudadano a 28 días del Plebiscito: Opción «En Contra» se impone por 66,3 a 33,7%

A solo 28 días de que se realice el plebiscito del próximo 17 de diciembre , donde la ciudadanía decidirá si apoya o no la propuesta de nueva Carta Magna emanada del Consejo Constitucional, la encuesta Pulso Ciudadana, de Activa Research, realizó un segundo pronóstico electoral teniendo en cuenta solo los votos válidamente emitidos eventualmente en los comicios.

Según los resultados del estudio de opinión, la opción «En Contra» se impondría con amplio margen, alcanzando un 66,3% contra un 33,7% del «A Favor».

En cuanto a todo el espectro de votos, el 43,6% de los consultados afirmó que se decantaría por el «En Contra», lo que supone un incremento de 6,9 puntos porcentuales en comparación con los resultados de la medición de octubre.

Por su parte, la opción «A Favor» registra un apoyo del 22,2%, obteniendo un aumento de 9,9% con respecto del mes anterior.

En tanto, el 22,4% señaló que no sabe qué votará; el 7,5% afirmó que lo haría por nulo o blanco y el 4,3% restante señaló que no acudirá a sufragar el próximo 17 de diciembre.

De acuerdo con Pulso Ciudadano, el 63,7% de los encuestados afirmó que tiene decidido o muy decidido su voto de cara al Plebiscito, mientras que el 15,7% aseveró estarlo medianamente.

Un 20,6% indicó que está poco o nada decidido y el 48,2% aseguró que piensa que el «En Contra» ganará en el plebiscito en contra el 23,2% que cree que lo hará el «A Favor». Adicionalmente, el 28,6% señaló que no sabe cuál de las dos opciones se impondrá en los comicios.

Según la encuesta, un 81,3% de la población declaró que está muy seguro/seguro que irá a votar al Plebiscito de salida del 17 de diciembre. Un 6,9% indicó que está muy seguro/seguro que no irá a votar y un 11,8% no está seguro si irá a votar o no.

