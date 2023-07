Encuestas coinciden en que mayoría de los ciudadanos votarían en contra de la nueva Constitución redactada por los partidos políticos

La mayoría de las y los ciudadanos rechazaría la propuesta de la nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional durante el plebiscito de salida que está agendado para diciembre de este año, tal y como revelan todas las encuestas publicadas hasta la fecha.

Pulso Ciudadano

El más reciente estudio de Pulso Ciudadano, correspondiente al mes de junio, reseñó que 23,9% votaría en contra del texto y un 17,2% lo aprobaría. Mientras que un 36,7% no sabe y 13,1%. afirma que anulará o votará blanco.

Según dicho estudio realizado entre el 27 y 30 de junio, un 46,7% sigue considerando necesario un cambio de Constitución, mientras que un 26% se mostró en contra y 27,3% afirmó que no sabe.

Sin embargo, un 41,5% de los encuestados manifestó sentirse Nada o Poco Interesado en este proceso; un 35,2% reflejó estar Interesado, y un 23,3% respondió estar Medianamente Interesado.

Criteria

A pocos meses del término del plazo para la entrega del documento, la encuesta Criteria arrojó que solo el 17% de los encuestados cree que el proyecto de Carta Fundamental ayudará a mejorar la unidad nacional.

En la misma línea, un 29% de los consultados cree que la nueva Constitución ayudará en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la protección del medio ambiente y en el control de la inmigración irregular.

Por otro lado, el informe, correspondiente a mayo, indicó que seis de cada diez personas piensa que la nueva Constitución no estará en sintonía con los “intereses ciudadanos”, mientras que menos de la mitad de los encuestados manifiesta un alto interés en el proceso constitucional.

En concreto, un 63% de los encuestados manifestó que “es poco probable que el texto esté en sintonía con los intereses de la ciudadanía”. Cifra que durante los últimos meses ha ido a la baja y que representa nueve puntos porcentuales menos que en abril.

Según la encuesta, el 27% manifestó que votará en contra del texto, 19% lo aprobará y un 54% aún no lo tiene claro.

Data Influye

Sobre el actual proceso constitucional, la encuesta Data Influye planteó que un 31% indica que la nueva Constitución le mejorará su nivel de vida “en el largo plazo”, mientras que el 30% asegura que “de ninguna manera” se la mejorará.

Sobre la misma materia, el 50% de los encuestados dice que su predisposición frente al proceso es esperar “qué sale de ahí”, mientras que el 24% se manifiesta “en contra” y apenas un 14% “a favor”.

Black & White

La más reciente encuesta de Black & White, publicada el pasado 30 de junio, incluyó la pregunta habitual por el Plebiscito de salida y la mayoría de los consultados (70%) manifestó que votaría en contra del nuevo texto constitucional.

Al comparar los datos con la semana pasada, los adherentes a esta opción marcó un aumento de dos puntos porcentuales.

Feed Back Research

La encuesta Feed Back Research que incluye datos recopilados entre los días 17 y 22 de mayo en una muestra de 2.254 personas, reveló que para el 36% de los encuestados es muy importante que se elabore una nueva Constitución.

«Incluso con la expectativa mayoritaria de cambio, hay una porción significativa de la población que parece rechazar una nueva constitución, un tercio aún no toma posición o declara que no participará del proceso, en tanto que la opción del apruebo es minoritaria. A pesar de que es mayoritaria la importancia que se le atribuye a la elaboración de una nueva Constitución, casi dos tercios de los encuestados tiene un bajo nivel de confianza en que este nuevo intento resultará en una mejor Constitución para Chile», plantea el estudio.

El 23 % manifestó que lo considera importante, 23$% lo percibe poco importante y 13% opina que no tiene ninguna importancia.

En el sondeo se le hizo la siguiente pregunta a los consultados: ¿En el plebiscito de salida para la nueva constitución que se realizará el 17 de diciembre de 2023, ¿usted votará…?

26% se decantó por la opción apruebo; 39% afirmó que votará rechazo; 14% manifestó que no votará; 4% introducirá un voto nulo y 17% no sabe no responde,

Poca confianza en el proceso constituyente

Cabe recordar que la instalación del Consejo Constitucional se realizó en medio de un escenario de descrédito y desafección por parte de la ciudadanía, tal y como revelaron distintos estudios de opinión.

El incremento de la desconfianza en el proceso constituyente desarrollado por los partidos políticos tradicionales, se debe en gran parte al hastío por parte de la población en la manera en que opera este sector y las instituciones.

La Encuesta Nacional de Opinión Pública publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) a mediados del año pasado, reveló que los partidos políticos fueron la institución que logró menos nivel de confianza, llegando solo al 4%.

Diversos movimientos sociales han planteado que, tanto el Ejecutivo como los partidos políticos deberían estar abocados a su tarea de gobernar y legislar, respondiendo a las demandas sociales, al alza del costo de la vida, y las causas de fondo de la percepción de inseguridad, entre otras materias urgentes.

Señalan que si bien reformar la constitución del 80, lo que está dentro de sus atribuciones y competencias, no les corresponde revertir desde esos espacios, los contenidos de la nueva constitución que contribuyan a disminuir la desigualdad, atender las necesidades y reivindicar los derechos sociales que exige la sociedad que se movilizó durante el estallido social del 2020, el cual dio origen al proceso constituyente.

