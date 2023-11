Bachelet anuncia voto en contra en el plebiscito: «En lugar de unir, esta propuesta nos divide»

La expresidenta Michelle Bachelet fijó este jueves 16 de noviembre su posición sobre el proyecto de Nueva Constitución y anunció cuál será su voto en el próximo plebiscito.

«Queridas chilenas y chilenos, hoy quiero hablarles desde el corazón, como una más de ustedes, sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de Nueva Constitución», empieza diciendo en un video publicado en redes sociales.

Continúa haciendo referencia al abordaje de los derechos de las mujeres, los niños y adolescentes. «En algunos temas como los derechos de nosotras las mujeres esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas: una verdadera protección estatal, un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes, esto es preocupante especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono», agrega.

Otras de las preocupaciones que presenta Bachelet son las que se refieren a la división que genera la propuesta y la situación de seguridad en el país.

«En general mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad de nuestro país, un desafío que trasciende Gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad», expresa

Finalmente, señala: «Esta unidad crucial para enfrentar temas de Estado es lo que esperábamos de la propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide, y tampoco nos entrega mas seguridad, por esta y otras razones votaré en contra, Chile no se merece una constitución que nos divida».

Nuestra Presidenta, Michelle Bachelet, anuncia su voto #EnContra de una propuesta que NO nos une como país. #ChileEnContra @mbachelet pic.twitter.com/I4a3xuClxB — Partido Socialista de Chile (@PSChile) November 16, 2023

