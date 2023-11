Senador Karim Bianchi sobre propuesta constitucional: “Es un fraude para la gente”

Senador Bianchi y propuesta constitucional: “Creo que lo que inspiró esto y lo que está ocurriendo, es un fraude para la gente”

El proceso constitucional y la discusión presupuestaria, fueron algunos de los temas que abordó el senador Bianchi Retamales en la entrevista de Profundidad de Campos transmitida por TV Senado.

Manifestó, además, que la prioridad debe estar en Magallanes y calificó como “una vergüenza” la crisis de las Isapres.

Mira aquí el video con la entrevista

El senador independiente por la región de Magallanes, Karim Bianchi, no solo anticipó el voto en contra de la propuesta constitucional que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre, sino que también justificó su decisión, lamentando que la ciudadanía no obtenga lo que esperaba.

“Le voy a decir algo que es irresponsable. Me informo del proceso porque soy político, si no me daría lo mismo lo que está ocurriendo sinceramente. Creo que lo que inspiró esto y lo que está ocurriendo, es un fraude para la gente”, señaló el parlamentario al periodista Sergio Campos en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Consultado por cómo va a votar, se sinceró diciendo que “creo que, en contra. Me molesta el trato que se les está dando a los independientes. Hablan de barreras, están colocando porcentajes para que los partidos se mantengan (…) pero se le colocaron las mismas reglas a los independientes”. Complementando la idea admitió que aún con el 100% de los votos de su zona, no podría acceder al Congreso por la prioridad que se quiere dar a los partidos y militancias. “Eso ya me hace votar en contra porque debo defender la forma en la que estoy ejerciendo la política”, agregó.

Por lo anterior, lamentó que “la gente no va a obtener lo que inspiró este proceso. Prefiero no ser aval de algo que incluso acá me opuse, no participé en nada, ni de los expertos ni nada, porque vi cómo se dio, vi que esto fue una cosa de grupitos, de los partidos y eso no lo comparto (…) Cuando veo la gente que está a favor, siento que estoy a kilómetros de distancia de esa gente”.

Adicionalmente, Bianchi Retamales sostiene que percibe retrocesos en una propuesta generada desde el centralismo, que consolida un modelo que impide cambios y con un acento claro de los extremos. “Un tercer proceso no da, pero tengo la esperanza que, en algún momento, sí el país tenga la maduración, (la propuesta) esté hecha no por extremos –porque creo que ambos fueron hechos por extremos y eso hace daño-, tengo la esperanza que eso pase y que se haga bien”.

“Si esto no fuera obligatorio, creo que sería un gran fiasco, electoralmente”, dijo.

