La senadora del Partido Demócratas, Ximena Rincón, aseguró que la propuesta de nueva Constitución emanada por el Consejo Constitucional no puede ser catalogada «como de derecha».

En entrevista con T13 , la presidenta del conglomerado señaló que le gusta el borrador que le fue entregado al Presidente Boric el pasado martes y destacó que puede «hacer una larga lista de temas que aborda este texto que es claramente mejor”.

A su juicio “en el texto, no se infringen los 12 principios o bases” que fueron acordados por las fuerzas políticas con representación parlamentaria para el inicio de un nuevo proceso constituyente

Al ser consultada por el periodista Álvaro Paci sobre si la propuesta de nueva Constitución es de derecha políticamente, Ximena Rincón afirmó que “nadie puede catalogar este texto como de derecha, es un texto, que al final del día es un pacto”.

“Lo importante es cerrar este capítulo, avanzar en resolver los problemas de la ciudadanía”, agregó.

Además, indicó que “ñe va hacer sentido a los chilenos seguir conociendo el texto”, expresó.

En otra entrevista, Rincón defendió que en el texto “no solo se consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, una vieja aspiración de la centroizquierda”. y además destacó que “se establece la obligación del Estado de remover obstáculos”.

“Este texto permite que, cualquiera que sea el que gane, desarrolle su programa de gobierno”, afirmó la senadora de Demócratas, en conversación con Mirna Schindler, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan

“Decir que es un mal texto, que divide y un largo etcétera, creo que es exagerar y extremar los argumentos”, afirmó.

Pdta. de Demócratas, senadora Ximena Rincón, elude confirmar si apoyaría reformar la actual Constitución si su opción por el “A Favor” pierde en Diciembre.“No basta mi voto, eso es lo que le digo, necesitamos mucho más”. #Alpanpan @PDemocratasCL @ximerincon @elmostrador pic.twitter.com/7sv5fMzXQ9 — mirna schindler (@mirnaschindler) November 9, 2023

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a apoyar cambios constitucionales, en caso que la opción “En contra” resulte vencedora en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, la senadora Rincón se limitó a declarar: “No basta mi voto, eso es lo que le digo, necesitamos mucho más”.

Lluvia de críticas contra Ximena Rincón

Las declaraciones de Rincón generaron una lluvia de comentarios y críticas en redes sociales.

Usuarios de «X» recordaron que en julio de 2022 la senadora, antes de ser expulsada por la Democracia Cristiana, confirmó que votaría por el Rechazo a la nueva Constitución presentada por la Convención Constitucional..

«Porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar Rechazo”, afirmó en esa oportunidad.

Ximena Rincón mintió toda la campaña cuando se puso del lado del rechazo y ahora sigue mintiendo?? Yo creo q este es el único país que le permite decir a esta tipa que es de "centro izquierda" 🤣 https://t.co/9CCKfvenMX — MarceHarris #VamosADecirQueNo (@lamarce_harris) November 10, 2023

Al respecto, las y los ciudadanos y ciudadanas preguntaron si la presidenta de Demócratas mintió en la pasada campaña de 2022 y si sigue mintiendo en la actual. Asimismo, cuestionaron que se haga llamar de «centro izquierda».

También critican que afirme que el la propuesta emanada del Consejo Constitucional no pueda- ser catalogada como de derecha, tomando en cuenta que la mayor parte de su contenido fue impulsado por los Republicanos y que el máximo del consenso que se logró en su discusión fue del 50% de las normas.

Para Ximena Rincón, un texto que el máximo de consenso fue el 50% de las normas (1/2 del texto) cumple con el "Una que nos una""La Casa de tod@s"

Si los escribanos fueron de la derecha (mayoría Rep) sin consenso/apoyo de la izquierda(según D,A y CV) entonces el texto es partisano https://t.co/fUsK7VgsVd — Mónica Garcias #EnContra (@GarciasMoni) November 10, 2023

Otros ciudadanos utilizaron las redes sociales para expresar que gracias a su actos, la senadora Rincón más que una representante de la centro izquierda parece responder a los intereses de la derecha. Incluso la tildan como «infiltrada de la derecha dura».

Ximena Rincón, tus acciones te definen, todo Chile entiende que eres una infiltrada de la derecha dura sitiando un lugar de centro en política, no es un mito, no es una caricatura. No tienes respeto político, la política implica respeto," aquí y en la quebrada del ají". pic.twitter.com/vvOwFsHEjR — Maria Piedad (@MariapiedadCor4) November 9, 2023

Si Ximena Rincón vota a favor, es porque el texto es de derecha, esta Sra ya hace mucho tiempo que su domicilio político es la derecha. — Manu (@ElKing94863602) November 10, 2023

Ximena rincón, de derecha. Te dice que el texto no puede ser catalogado de derecha.



Si claro — Paolo Adriano (@PaoloChavarria) November 10, 2023

Ximena Rincón UD es una mujer de derecha, esta muy clara la contradicción que le plantean e insiste en dar una explicación que no convence. EN CONTRA. — Marco Quintanilla (@marco_quinta3) November 10, 2023

Y la derecha es tu nueva casa Ximena rincón? La derecha no te decepcionó nada , di que eres facho weón, se te nota a leguas … — C (@entreparentesix) November 9, 2023

