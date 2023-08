Cambio de Gabinete: Ajustes dentro de Apruebo Dignidad a costa de Revolución Democrática

Por Javier Pineda Olcay

El Presidente Gabriel Boric decidió realizar su tercer cambio de gabinete el miércoles 16 de agosto de 2023. A diferencia del segundo, este no es sustancial y no afecta a ninguno de los ministerios que son parte del Comité Político. Más bien, este cambio de gabinete es un reacomodo al interior de ministerios y subsecretarías dirigidas por militantes de Apruebo Dignidad, luego del inicio de la polémica por el caso Democracia Viva.

El partido más afectado es Revolución Democrática como consecuencia de los casos ligados a las Fundaciones. A la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social se sumó la salida del Ministro de Educación, Marco Ávila. RD se queda sólo con un ministerio, el de Bienes Nacionales, que será asumido por Marcela Sandoval, quien se desempeñaba como directora de Prodemu.

La compensación vino de las manos de la Subsecretaría de Minería, que será asumida por Suina Chahuán (ex asesora legislativa de Jackson y jefa de gabinete de Nicolás Grau en economía), y la Subsecretaría de Servicios Sociales, que será asumida por Francisca Gallegos (ex parte de la Directiva de RD 2021-2022 y ex directora de Rumbo Colectivo).

A costa de Revolución Democrática mejoraron su posición los partidos Comunes y Comunista.

Comunes, a través de Javiera Toro, pasó del Ministerio de Bienes Nacionales al Ministerio de Desarrollo Social. Y el Partido Comunista, a través de Nicolás Cataldo, quien deja la Subdere y pasará a dirigir el Ministerio de Educación. Esto les permite recuperar un Ministerio perdido cuando Flavio Salazar dejó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, volviendo a tener la misma cantidad de ministros que tuvieron en el primer gabinete.

Sobre Convergencia Social se podría decir que mantuvo su posición. Si bien pierden la Subsecretaría de Minería, encabezada por Willy Kracht, esto se debería a una decisión más personal que de balance de poder. De todas formas, aun cuando Kracht tiene militancia en CS, asumió como subsecretario como militante de Plataforma Socialista, movimiento político que para ese entonces aún no se integraba a CS formalmente.

Por su parte, Francisca Perales, quien es una militante orgánica de CS, pasa desde la Subsecretaría de Redes Sociales a la Subsecretaría de Desarrollo Social, una institución clave para enfrentar las próximas elecciones regionales y municipales, la cual ha estado durante esta administración en manos de Revolución Democrática (Miguel Crispi) y del Partido Comunista (Nicolás Cataldo).

Mientras, Noela Salas, militante de CS y que se desempeñó como asesora de la ex Ministra Julieta Brodsky, asume como subsecretaria de las Culturas y las Artes.

En este último Ministerio, se mantuvo a la cabeza una figura independiente. El ministro Jaime de Aguirre fue reemplazado por Carolina Arredondo Marzán, actriz que fue uno de los rostros en la campaña del Apruebo y es muy cercana a la ex subsecretaria Andrea Gutiérrez.

En el caso del Ministerio de Minería, el Partido Radical mantuvo el cargo. Marcela Hernando fue reemplazada por Aurora Williams, quien dirigió esta cartera durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Finalmente, hubo un ajuste menor en la Subsecretaría de Defensa, la cual fue asumida por Ricardo Montero, militante del Partido Socialista y quien se desempeñaba como jefe de gabinete de la Ministra Carolina Tohá. Esta subsecretaría estaba en manos de Víctor Barrueto, histórico dirigente del PPD, que a su vez había reemplazado a Gabriel Gaspar, quien también era militante del PS.

En definitiva, vemos una reestructuración del gabinete producto de los casos relacionados a la caja de pandora abierta por Democracia Viva. Pero solo es un ajuste al interior de Apruebo Dignidad, sin alterar la correlación de fuerzas con Socialismo Democrático y sin tocar a los ministerios más importantes que son parte del Comité Político.

Es de esperar que este gabinete se mantenga hasta final de año, vislumbrándose como un momento político importante el plebiscito sobre el proyecto de nueva Constitución que se realizará el 17 de diciembre de 2023. Aunque este periodo político no está caracterizado precisamente por las certezas.

