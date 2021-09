Caso IFE: Cubillos desestima denuncia UDI y respalda a constituyentes

La convencional de la UDI, Marcela Cubillos, le bajó el perfil a la denuncia que dos diputados del bloque oficialista realizaron ayer martes a 12 de integrantes de la Convención Constitucional por seguir recibiendo el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, quienes aclararon que el conflicto se suscitó por la falta de actualización de datos en el Registro Social de Hogares.

A través de su cuenta en Twitter, Cubillos salió al paso de las críticas tras la revelación hecha por los diputados de su propia coalición, Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI), quienes cuestionaron que los constituyentes reciban el beneficio a pesar de su dieta de 2,5 millones de pesos.

En la lista se incluye a seis integrantes de La Lista del Pueblo, cinco de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama.

“No estoy de acuerdo con la polémica por pago del IFE a algunos convencionales. He escuchado explicaciones de varios de los mencionados en esa denuncia y más bien parece un tema de actualización de información en Registro Social de Hogares que de abuso o aprovechamiento”, señaló Cubillos.

La convencional por el Distrito 11 apuntó al Congreso, a quien explícitamente responsabilizó de la confusión, tras responder un comentario del diputado de Renovación Nacional, Diego Shalper, quien celebró la acusación de Labbé y Luck y trató de “impresentable” a los constituyentes denunciados.

De hecho, Cubillos le aclaró al diputado que el mismo parlamento aprobó las condiciones por las cuales se recibe el beneficio del IFE Universal.

“Ojo, que por decisión del mismo Congreso si recibes IFE una vez se sigue pagando aunque te suban los ingresos. IFE Universal a petición de los parlamentarios”, acusó la convencional, quien aclaró que varios de los denunciados hicieron los trámites en la plataforma para dejar de recibir el beneficio.

OJO, que por decisión del mismo Congreso si recibes IFE una vez se sigue pagando aunque te suban los ingresos. IFE universal a petición de los parlamentarios. Para dejar de recibirlo se envía carta solicitándolo, como entiendo ya lo han hecho algunos mencionados en esa denuncia. https://t.co/tLBoTtdtec — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 7, 2021

“Para dejar de recibirlo se envía carta solicitándolo, como entiendo ya lo han hecho algunos mencionados en esa denuncia”, concluyó Cubillos.

Convencionales responden a denuncia y advierten «interés por manipular la realidad”

Ante la denuncia de de Karin Luck y Cristián Labbé, algunos de los convencionales mencionados decidieron explicar sus situaciones personales, aludiendo a que los datos del Registro Social de Hogares (RSH) no se actualizaron de manera automática.

La convencional de Apruebo Dignidad, Valentina Miranda, emitió un comunicado en el que explica que la beneficiaria del bono es su madre y que ella se encontraba en calidad de carga porque era estudiante universitaria.

«A raíz de mi responsabilidad como constituyente, mi momentánea independencia económica y consecuente salida del núcleo familiar, renuncié al RHS el día 19 de agosto, hace tres semanas atrás y luego de percatarme de la no actualización de mi situación económica en la plataforma, a pesar de que esto debió ocurrir de manera automática», detalló.

Para Miranda, las declaraciones de Labbé y Luck, «junto con demostrar una profunda ignorancia de cómo opera el sistema de protección social, transparentan un claro interés por manipular la realidad a fin de desprestigiar la Convención Constitucional».

La convencional Alejandra Pérez (La Lista del Pueblo)mostró un documento enviado el 12 de agosto pasado a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, donde le señala que “llevo un par de semanas tratando de solucionar mi aparición en el Ingreso Familiar de Emergencia” y le pide resolver este problema.

“Vista la situación del país y sumado a que ahora recibo una remuneración que está por arriba de la media de los sueldos en Chile, le pido no recibir este aporte que dicho sea de paso, está íntegro en mi Cuenta Rut”, señaló Pérez.

Por su parte, la convencional Damaris Abarca, de Apruebo Dignidad, explicó que «no es un tema de probidad, te lo explico: yo como el 80%, 90% de los chilenos (…) no sé si tú sabes pero soy deportista, por lo tanto obvio que recibimos IFE«.

CAhora acá hay un tema de no actualización y esto fue que probablemente tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio, entonces hay un tema que no se ha actualizado el sistema«, sostuvo, citada por El Desconcierto.

VNo tenía conocimiento de que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática. Lo digo porque antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares y yo soy parte del Registro Social de Hogares desde hace muchos años», señaló en tanto la convencional Camila Zárate (La Lista del Pueblo),

«Yo no vengo de una clase acomodada como varios convencionales, de hecho provengo de una familia no profesional y soy recién egresada de Derecho y aún no me titulo (…) en mi último trabajo recibí una remuneración de alrededor de $500 mil y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña así que por esa situación estaba recibiendo el beneficio (IFE)», agregó.

Cristóbal Andrade, de La Lista del Pueblo, sostuvo que «cuando uno actualiza el IFE, no es un cambio inmediato que se produzca al tiro, la gente lo sabe muy bien». Según recogió Bío-Bío.

«Recibí el IFE de junio, el cual lo gasté porque no tenía ni uno, y el de julio también lo gasté. Nosotros estábamos trabajando en julio, pero no recibimos sueldo en julio», afirmó y agregó que el IFE de agosto «no lo quise gastar, porque lo encontré insólito. El que pagaron ahora hace unos días también lo tengo en mi cuenta, no tengo que esconder nada«.

Finalmente, Helmuth Martínez, ex Lista del Pueblo, explicó que «la postulación se hizo por el grupo familiar antes de haber sido electo como convencional constituyente y en la cual se reunían todos los requisitos; situación que al día de hoy no corresponde percibir en virtud de la dieta que recibo como convencional».

«Se solicitó la debida actualización de datos de ingresos al portal del Registro Social de Hogares y en caso de que sean depositados dineros por dicho concepto (…), los montos serán debidamente reintegrados o donados a alguna entidad benéfica«, afirmó, según el citado medio.