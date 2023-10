Consejero Luis Silva ante posible rechazo a propuesta de Constitución: «Soy consciente de que puede ser una consecuencia (…) El voto que más me importa es mi consciencia»

El consejero constitucional por el Partido Republicano, Luis Silva, se refirió este miércoles al posible rechazo que puede tener la propuesta de la Carta Magna que se está elaborando en el Consejo Constitucional y será sometida el próximo mes de diciembre a un plebiscito.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista a CNN Chile, donde afirmó estar satisfecho con este nuevo proceso.

En la entrevista, Silva afirmó que si el texto constitucional presentado en diciembre no llega a aprobarse, no será responsabilidad del Partido Republicano.

«Soy consciente de que puede ser una consecuencia, pero no lo temo, y el voto que más me importa es mi consciencia y estoy trabajando lo mejor que puedo y poniendo todo lo que pueda poner como esto resulte y mi esperanza es que va a ser así. tengo la convicción de que cuando termine estre proceso el 7 de noviembre se va a trasladar desde el como, desde el proceso, al qué, al contenido», expresó.

Cabe recordar que en las últimas encuestas realizadas en el país, la tendencia del voto «en contra» se ha mantenido en alza. Es más, en la encuesta revelada el pasado domingo por Pulso Ciudadano, la sorpresa se da en el interés que tiene el chileno en este proceso constituyente, convocado tras imponerse en septiembre del año pasado la opción del Rechazo a la propuesta de la Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.

Al respecto, un 51,3% de la población manifestó tener nada o poco interés en el Proceso Constituyente que está realizando el país.

Durante la jornada de este miércoles, el Consejo Constitucional despachó la propuesta de nueva Constitución a la Comisión de Expertos.

Al respecto, Silva señaló que espera que desde este organismo se cuenten con observaciones que «enriquezcan el texto, lo que va a implicar situaciones en las que vamos a tener que discutir cuanto se cede».

En la entrevista, también fue consultado sobre el rol del presidente Gabriel Boric y sus declaraciones sobre el proceso constituyente.

En reiteradas ocasiones, el presidente Boric ha manifestado que aboga porque el proceso concluya con éxito y que se logren los consensos posibles.

Al respecto, Silva recalcó que espera que mantenga «una posición de neutralidad» ante los diferentes escenarios que se generen entorno al Proceso Constitucional.

«Esperaría que el presidente no hable, el escenario de que tenga que firmar una constitución que llama a rechazar o asumir que se rechace una constitución que llamó a aprobar, es incómodo. A él personalmente le conviene mantener una posición de neutralidad, como la que ha mantenido hasta ahora, deseando que le vaya bien al proceso», manifestó.

«Yo no sé que piensa el Presidente, me cuesta creer que este a favor de los contenidos que se están aprobando, por su posición en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, y porque tengo en el hemiciclo del frente amplio que no están de acuerdo con el contenido, no es muy difícil la inferencia», añadió.

Silva y la norma sobre el aborto en tres causales

Durante la entrevista, el consejero por el Partido Republicano fue consultado acerca de la polémica norma de protección a la vida «de quien está por nacer», la cual fue aprobada en pleno del Consejo en medio de críticas.

«Hoy día no se está cambiando el alcance de lo que define la constitución vigente cuando cambiamos el ‘que’ por el ‘quien’. Nadie podría garantizar que un término que se incluyó en la constitución con un sentido específico no se ha interpretado por el legislador, por los profesores o los jueces», aseguró.

En esta misma línea, afirmó que la ley de aborto en tres causales bajo la actual Constitución es inconstitucional. «Se basa en una distinción que yo estimo equivocada», explicó.