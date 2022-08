Cría cuervos y te sacarán los ojos: El matonaje de Pancho Malo (#PanchoMiedo) a RN y UDI que saca chispas a la derecha

Francisco Muñoz, más conocido públicamente como «Pancho Malo», quien fue exlíder de la Garra Blanca y estuvo condenado por homicidio, se está convirtiendo en un personaje incómodo para la derecha.

Al actual rostro del ‘Team Patriota’ se le ha visto rondar por las sedes de la UDI y Renovación Nacional, para ‘conversar’ con los dirigentes de estos partidos acerca de su posición sobre la nueva Constitución.

De hecho, en las redes sociales se viralizaron videos de sus conversaciones con unos visiblemente incómodos Diego Schalper y Jorge Alessandri.

Además, Francisco Muñoz arremetió contra el periodista Nicolás Copano, y se negó a participar en una entrevista, por lo cual surgió el hashtag #PanchoMiedo que se hizo tendencia ayer martes.

🔴PODCAST DISPONIBLE: Estuvimos analizando las jugadas de Pancho Malo para apretar y conspirar contra el Servel. Se enojo y armo un Spaces. Lo invité al aire y se excusó. El público lo llamo #panchomiedo y por eso es tt https://t.co/rq6CgXLty8 pic.twitter.com/JkjKQTTGqn — Nicolas Copano (@copano) August 17, 2022

«Estuvimos analizando las jugadas de Pancho Malo para apretar y conspirar contra el Servel. Se enojo y armo un Spaces. Lo invité al aire y se excusó. El público lo llamo #panchomiedo y por eso es trending topic (tt)», indicó el periodista en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Explicó que la molestia del ex barra brava surgió a raíz de que leyera en vivo parte de una investigación que revela que el Partido Republicano a través de su «Equipo Patriota» dirigido justamente por Pancho Malo está intimidando a los sectores moderados de la derecha, tanto en el Congreso, como de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

Matonaje de Pancho Malo a la derecha

La investigación de Antifa Watch, publicada en un hilo de Twitter en la cuenta @aquiradiomoscu; hace mención en primer lugar al artículo publicado por El Mostrador titulado «El Club de la Pelea: parlamentarios afirman que el Congreso no está a la altura de lo que el país necesita«, el cual saca a la luz la difícil convivencia actual entre las distintas fuerzas representadas en un Congreso fragmentado, polarizado y, para colmo, con menor capacidad de disciplinar a sus huestes.

En el artículo escrito por Roberto Bruna se recoge el Testimonio de un diputado UDI, quien prefirió mantener en secreto su identidad, en el cual acusa a Johannes Kaiser «de menospreciar intelectualmente a las demás personas”.

“Anda todo el tiempo con eso y él no ha sido capaz de sacar una carrera (de estudios superiores) en toda su vida. Ya es tiempo de cambiar el tono y propender a una mejor relación. Que deje de pedirle certificado de derecha a todo el mundo”, subraya, haciendo una referencia a las tres carreras que, según el mismo Kaiser, dejó inconclusas», señaló el parlamentario.

2.-Hoy en @elmostrador aparece una nota en dónde un diputado udi que no quiso dar su nombre por miedo,crítica a Johannes Kaiser. 👇 pic.twitter.com/GcHww5eOFm — Antifa Watch (@aquiradiomoscu) August 16, 2022

Asimismo, el hilo hace mención a las constantes presiones y acoso de Pancho Malo a los dirigentes de derecha como el diputado Jorge Alessandri.

4.- Bajo la fachada de "manifestaciones pacíficas" se esconde una vieja práctica propia del mundo de las barras bravas: "El Apriete"



Este consiste en invadir, mediante un grupo organizado, sedes de clubes o partidos políticos con el fin de intimidar/presionar a sus dirigentes. pic.twitter.com/goLT1fKPpF August 16, 2022

Otro punto que se destaca, es que bajo la fachada de «manifestaciones pacíficas» se esconde una vieja práctica propia del mundo de las barras bravas: «El Apriete»

Dicho método consiste en invadir, mediante un grupo organizado, sedes de clubes o partidos políticos con el fin de intimidar/presionar a sus dirigentes.

Pancho Malo es el encargado de coordinar y organziar estas «interpelaciones» de forma sistemática.

En el hilo se muestra un registro audiovisual del pasado 25 de Mayo en el que se puede observar a Muñoz «dialogaba» con Diego Schalper afuera de la sede de RN

6.- El 17 de marzo pasado. Muñoz le hace una encerrona al diputado Cristian Labbé afuera de la sede gremialista.



Esto que vemos claramente no es un "Diálogo" Es un "Apriete" en toda norma. pic.twitter.com/dtqAEsZyxG — Antifa Watch (@aquiradiomoscu) August 16, 2022

También se comparte un video del pasado 17 de marzo pasado, cuando Muñoz le hizo una encerrona al diputado Cristian Labbé afuera de la sede gremialista.

7.- todas estas convocatorias son hechas con 3 días de anticipación, tiempo suficiente para ser difundidas en Twitter por las cientos de cuentas bots ligadas al Partido Republicano. pic.twitter.com/YgOHhVpaTB — Antifa Watch (@aquiradiomoscu) August 16, 2022

Las convocatorias para estas interpelaciones y acciones de presión serían planeadas por Pancho Malo , con un lapso de 3 días de anticipación, tiempo suficiente para ser difundidas en Twitter por las cientos de cuentas bots ligadas al Partido Republicano.

En el hilo de Twitter también se plantea una advertencia sobre cuál sería el papel del ex barra brava si termina imponiéndose la opción rechazo en el Plebiscito de Salida.

PD : Me imagino que Warnken, Javiera Parada y demases saldrán a condenar a los Republicanos y Pancho Malo.



O no? Cierro Hilo. 🧵❌ — Antifa Watch (@aquiradiomoscu) August 16, 2022

«En caso de ganar el Rechazo las llaves de un nuevo proceso constituyente o de una reforma constitucional quedarán en manos de pancho malo y sus matones. ¿Irán a apretar a quien. Se sume a un potencial diálogo con el gobierno?», señalaron desde Antifa Watch.

Francisco Muñoz, rostro del rechazo y promotor del odio

Francisco Muñoz, quien se ha convertido en uno de los rostros de la opción rechazo de cara al plebiscito de salida de la nueva Constitución, cuenta con una larga y controversial historia.

Con 15 años, Muñoz llegó a la Garra Blanca, siendo en 1992 parte de un piño que se hacían llamar “Los Holocautos“. Un reportaje de The Clinic, reveló que en principio no le día Pancho Malo, sino que “Pancho Mentira” porque cada día llegaba comentando que “había matado a un chuncho o quemado una micro”.

“De ahí pasó a Pancho Malo, porque se creía malo y todos hueveaban mucho“, señaló un integrante de la barra de la época según recogió el citado medio.

Con el tiempo, ya en 2003, se transformó en uno de los líderes de la barra de Colo Colo, jactándose de sus obras para mejorar el ambiente en la hinchada.

No obstante, es recordado entre los hinchas del popular equipo de fútbol por haber estado preso seis meses en el año 2000 tras asesinar con un cuchillo a otro joven, Álvaro Domínguez, durante una riña en la comuna de Vitacura en la capital. Muñoz aseguró entonces que lo hizo por defender a un amigo.

El ex líder barrista dejó una cuestionada huella entre los seguidores de Colo-Colo debido a su reconocido pinochetismo, admiración que lo llevó a frecuentar la Fundación Pinochet cuando el dictador permaneció preso en Londres en el año 1998.

Incluso, según se indica, allí habría conocido a “Spiry” y al “Cabezón Beto”, ambos líderes de Los Cruzados y de Los de Abajo respectivamente. Sin embargo, la bandera de lucha que los unía era su admiración por Pinochet.

Querella contra Piñera

Cabe destacar que no es la primera vez que Pancho Malo realiza acciones para presionar e intimidar a dirigentes de la derecha.

A mediados de julio pasado, se dio a conocer que el líder del “Team Patriota” y unos los cabecillas del Rechazo a la nueva Constitución, presentó una querella contra el expresidente Sebastián Piñera.

De acuerdo a lo publicado en el Poder Judicial, el exlíder de la Garra Blanca acusó al exmandatario de delitos contra la soberanía nacional y seguridad del país.

«La querella se basa en Incumplimiento del deber de garante del expresidente, debilitar y comprometer la Independencia de Chile, llamando a organismos internacionales a interferir las políticas del país«, explicó el ultraderechista en sus redes sociales en esa oportunidad.

Entre sus argumentos además apuntó a que Piñera fue quien abrió la puerta para que se iniciara el proceso de una nueva constitución y que el próximo 4 de septiembre tendrá su plebiscito de salida.

“Por haber iniciado un proceso Constituyente que no se solicitó, que no ha ayudado a la paz social, sino que todo lo contrario, ha generado un texto que pone en riesgo la unidad de todos los chilenos”, dijo el ex barrista.