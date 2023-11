Defensa de alcalde de Renaico pide que quede sin efecto su prisión preventiva y se dicte su «inmediata liberación»

La defensa del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, solicitó este lunes ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que se declare nula la sentencia de prisión preventiva que pesa contra el edil, tras cumplir una semana de su ingreso a prisión.

Cabe rcordar que Reinao se encuentra cumpliendo la máxima cautelar en el penal en Traiguén, tras imputársele ocho cargos: cuatro casos de violación, tres de ellos reiterados; tres casos de abuso sexual, uno de ellos agravado, y una inducción al aborto, delitos cometidos en contra de cinco mujeres.

Al respecto, el abogado Francisco García Retamal aseguró que la medida cautelar de prisión preventiva vulnera los derechos constitucionales, refiere MegaNoticias.

De igual forma, señala que la sentencia emitida por el Juzgado de Garantía de Cañete es «ilegal y arbitraria».

Es por esta razón —señala la defensa— que se le solicitó al tribunal «acoger el amparo y que se disponga la libertad inmediata de mi representado».

Cabe recordar que dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres que eran menores de edad al momento en que ocurrieron los atques investigados, así como tres funcionarias municipales.

Los hechos acreditados por el Ministerio Público habrían ocurrido entre 2006 y 2020, en distintas comunas de La Araucanía y del Biobío, entre ellas Contulmo, Tirúa, Negrete y Alto Bío Bío. Las causas fueron agrupadas finalmente por la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Ante este hecho, el abogado de las víctimas, José Francisco Rodríguez, espera que la Corte no acceda al petitorio.



«Creemos que, al no apelar la resolución, Reinao está aceptando los efectos de la prisión preventiva y asume los requisitos de la misma, por otro lado, tampoco se pide audiencia de revisión de prisión preventiva que es lo que corresponde, por lo que estimamos que la corte no accederá a esta petición», acotó.

