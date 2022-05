«En seis u ocho meses se completará la liberación de Donbass»

Por Aleksandr Baturov

-¿Por qué las tropas rusas se están retirando cerca de Kharkov?

-En primer lugar, hay escasez de reservas. En segundo lugar, las posiciones de las Fuerzas Armadas de la FR [Federación Rusa] cerca de Jarkov fueron defendidas por los reservistas de la RPD [República Popular de Donetsk]; no se encuentran suficientemente entrenados, y están menos armados y equipados que las tropas rusas. Nuestras tropas están involucradas principalmente en Donbass, donde la situación se desarrolla con más o menos éxito para las fuerzas rusas.

Por cierto, la parte ucraniana también está experimentando una grave escasez de personal. Kiev ahora se ve obligada a enviar al frente batallones de defensa territorial desde las regiones occidentales del país. Y los habitantes de estas regiones, de hecho, fueron a los batallones terroristas, para no terminar en el frente. Recientemente, han aparecido publicaciones en las redes sociales ucranianas de que Kiev envía a personas discapacitadas y padres de familias numerosas o familias con dependientes discapacitados a la línea del frente.

Mientras tanto, las tropas rusas están moliendo sistemáticamente las mejores unidades del ejército ucraniano en el Donbass. Después de que el caldero o muchos calderos en esta región se cierren de golpe, los problemas para restaurar la capacidad de combate de las tropas al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentarán muchas veces.

Por cierto, las Fuerzas Armadas de Ucrania están organizando esta conmoción cerca de Kharkov para que el comando ruso transfiera parte de sus fuerzas desde el Donbass hacia el norte. Y así debilitar la embestida de las Fuerzas Armadas de la FR sobre los grupos ucranianos cerca de Donetsk y en la dirección Lisichansk–Kramatorsk.

-Se supo que una brigada lista para el combate salió recientemente de Lisichansk, y allí llegaron refuerzos de reservistas o batallones terroristas, que fueron reclutados en la parte occidental de Ucrania. ¿A dónde podría enviarse una brigada lista para el combate?

-Quizás fue llevada a descansar y reabastecerse en Dnepropetrovsk. Es decir, se llevó a cabo la rotación normal necesaria en el curso de las hostilidades. También es probable que esta brigada sea trasladada a Csepel, en la zona donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan cruzar el Donets y apoderarse de una cabeza de puente en la orilla opuesta. Hay asentamientos –Ivanovka, Levkovka– donde las tropas ucranianas pueden establecerse y desde allí amenazar a la agrupación Izyum de las Fuerzas Armadas de la FR, avanzando en dirección sur.

-En los últimos días, ha habido un aumento en las salidas de aviones Su-24, Su-25, Su-27, MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, a pesar de las grandes pérdidas. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno?

-Creo que esto se debe al hecho de que los países de Europa del Este suministraron silenciosamente aviones de combate de fabricación soviética a Kiev, que se mencionó anteriormente, pero solo como intenciones. Es matemática simple aquí. Casi toda la flota de antes de la guerra de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania (cazas, aviones de ataque, bombarderos de primera línea y helicópteros) ya ha sido eliminada.

Además, creo que estos aviones pueden basarse en el territorio de otros países con absoluta seguridad para ellos, por ejemplo, en Rumania. Resuelven misiones de combate utilizando aeródromos de salto ubicados en Ucrania. Se sientan en ellos, repostan y se arman, vuelan a la línea del frente de acuerdo con la misión de combate y luego regresan a través de otros aeródromos de salto. De vuelta en el extranjero, donde son reparados y preparados de forma segura para nuevas misiones.

-Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando una movilización forzada en las regiones de Chernihiv y Sumy en las regiones fronterizas con Rusia. ¿Con qué se puede conectar?

-En mi opinión, la razón es simple, hasta el punto de la banalidad. Un gran número de hombres en edad militar que no quieren pelear ahora, se esconden en estas áreas. Además, Kiev puede contar con la creación de DRG [grupos de sabotaje y reconocimiento] a partir de reclutas locales que conocen bien el área y pueden operar en ambos lados de la frontera. Dado que no se pueden distinguir de los rusos que viven en el oeste de las regiones de Belgorod y Kursk, ni en su dialecto ni en su apariencia. Es difícil juzgar cuánto Kiev realmente podrá poner en armas a los residentes locales. Sin embargo, repito una vez más, se sabe con certeza que la mayoría de ellos no quiere pelear.

-El general estadounidense retirado [Michael] Repass instó a las autoridades estadounidenses y sus aliados a crear una formación militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania de hasta 40.000 soldados, en seis a ocho meses, para llevar a cabo operaciones ofensivas con el fin de expulsar a las tropas rusas de Ucrania. ¿Qué tan realista es esto?

-Siempre que este cuerpo esté comandado por oficiales de la OTAN en literalmente todas las posiciones de mando, entonces es bastante posible prepararlo en tan poco tiempo. Pero esto significará que la OTAN ha entrado en un conflicto armado abierto con Rusia. En este caso, la Federación Rusa puede actuar por cualquier medio y método que sea posible contra la OTAN. Hay una amenaza directa a la existencia de Rusia. Por lo tanto, es posible utilizar armas nucleares tácticas y, si la situación se complica, estratégicas. En condiciones reales, cuando solo hay instructores de la OTAN en Ucrania, es imposible crear un cuerpo de 40.000 hombres durante el período indicado.

Además, esta es mi opinión, en 6-8 meses se completará la liberación de Donbass. Esto significa que las unidades listas para el combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania dejarán de existir. Incluso si se crea este corpus, no afectará significativamente el curso de los acontecimientos. El Donbass será seguido por la liberación de las regiones de Dnepropetrovsk, Kharkiv, Zaporozhye, Nikolaev y Odessa. La ventaja moral estará de nuestro lado y la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la FR se simplificará enormemente. Por lo tanto, el proyecto del General Repass puede llamarse una utopía.

Pero enviar fuerzas especiales a Ucrania bajo la apariencia de mercenarios (o voluntarios, si lo prefiere) y PMC [Compañía Militar Privada] ya es algo serio. Los saboteadores de la OTAN operan en la retaguardia de nuestras tropas y causan muchos problemas.

Por cierto, Lukashenka señaló las nuevas tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania relacionadas con el uso de grupos móviles: por ejemplo, cuatro tanques, tres vehículos blindados de transporte de personal, carros con ametralladoras pesadas. Estos DRG organizan emboscadas o redadas y luego se retiran rápidamente. Estas inyecciones crean tensión tanto en nuestra retaguardia como en la primera línea, especialmente en aquellos sectores que están mal defendidos. A menudo, las fuerzas especiales inglesas trabajan como parte de dichos grupos. Además, las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas francesas actúan como observadores del fuego de artillería.

-El Pentágono hizo una declaración de que limitará el suministro de información de inteligencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en particular, no informarán sobre el avance del personal de mando y las tropas en territorio ruso. ¿Es posible creer tales exhortaciones? ¿Y por qué el comando estadounidense incluso habló de eso?

-Esta declaración es puramente propagandística. Estoy convencido de que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la OTAN de Ucrania informarán los datos de inteligencia en los mismos volúmenes. Casi desde el comienzo de la operación, las fuerzas armadas ucranianas han estado dirigidas por asesores militares británicos. Necesitan tener una comprensión completa de la situación en el campo de batalla para poder tomar una decisión, y seguirán recibiendo todos los datos de los satélites estadounidenses en tiempo real. Así como datos de inteligencia técnica, óptica, de radio y otras fuentes. Todo es como era y seguirá siendo así. Se dijo para audiencias estadounidenses y de Europa occidental.

-Ahora se habla mucho sobre el hecho de que el clímax del NWO [Operación Militar Especial] está por llegar. ¿Qué significa?

-No creo que puedas esperar un clímax tan alto. En la actualidad, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen alrededor de 600 mil efectivos. Al comienzo de la operación, tenían alrededor de 250.000, luego hubo dos movilizaciones, durante las cuales se convocó a 100.000 personas, y recientemente se produjo otra ola de movilización: otras 30.000 personas se pusieron en armas. Ahora viene la cuarta ola. Ya se habla de aumentar el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta un millón de personas.

Al comienzo de la operación, las Fuerzas Armadas de la FR tenían alrededor de 150 mil bayonetas, más 50 mil, la milicia de Donbass. En total, alrededor de 200.000. Con tal número es imposible luchar contra un enemigo tres veces superior, como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial.

Por lo tanto, la lucha se lleva a cabo de acuerdo con la experiencia siria. Hay un desplazamiento lento pero seguro del enemigo, infligiéndole el máximo daño. Si es posible, se organizan calderas para el enemigo. En general, todo se ve así: primero, la artillería, los sistemas de misiles y los aviones disparan contra las posiciones enemigas. Luego, los grupos de asalto van a la batalla con el apoyo de vehículos blindados y tanques. Si el enemigo opone resistencia obstinada, nuestras tropas se retiran a sus posiciones originales y el bombardeo del enemigo, la aviación y los sistemas de misiles funcionan nuevamente.

Hay que admitir que esta táctica es practicada por las Fuerzas Armadas de EE.UU. y la OTAN. Es cierto que no vale la pena comparar la situación en Ucrania con lo que sucedió en Afganistán o Irak. Por ejemplo, en Irak, Estados Unidos desplegó 4.000 aviones y bombardeó posiciones enemigas sin parar día y noche, ignorando las colosales bajas civiles. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, por el contrario, buscan minimizar al máximo la muerte de civiles. Nos estamos moviendo lento pero seguro. La lucha por Donbass continuará durante varios meses más. Hasta casi el final del verano.

Ahora hay más de 4.000 militares ucranianos en nuestro cautiverio, de los cuales 200 son oficiales, incluidos los superiores. De ellos aprendemos sobre las grandes pérdidas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el transcurso de ocho años, a partir de 2014, Estados Unidos entrenó a 33.000 soldados ucranianos, mientras que otro personal militar de la OTAN entrenó a entre 10.000 y 12.000.

Hace poco hablé con [Alexander] Borodai. Me dijo que no más del 20% de esos militares contratados que comenzaron a luchar el 24 de febrero permanecieron en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Supongamos que hay algunos más: 30%. Resulta que del 70% al 80% de los mejores soldados ucranianos estaban fuera de combate: muertos, heridos, desaparecidos o capturados. Aquellos que sufrieron lesiones graves también pueden clasificarse como pérdidas irrecuperables.

Ahora los movilizados son enviados a la primera línea, quienes se someten a un entrenamiento de cinco días. Hay muy poco sentido de tales soldados. Mi opinión: los restos de soldados ucranianos bien entrenados serán triturados a fines de mayo. Están muriendo en masa bajo el fuego de nuestros sistemas de artillería, aviación y misiles de alta precisión. En la llamada guerra sin contacto (para nosotros). Requiere muchos fondos, muchas municiones, pero de esta manera las Fuerzas Armadas de la FR reducen significativamente el número de sus pérdidas.

Por cierto, el Pentágono está ahora en un estado de frustración y Kiev también. Todo debido al hecho de que antes Occidente predijo que en abril Rusia se quedaría sin misiles de largo alcance de alta precisión. Pero por alguna razón no terminaron. Continúan los ataques con cohetes contra las comunicaciones ucranianas, las empresas industriales de la industria de defensa y las instalaciones militares.

–Y otra pregunta molesta. ¿Por qué las tropas rusas fueron atacadas intensamente por la artillería ucraniana cuando cruzaban el Donets cerca de Belogorovka?

-Es difícil juzgar lo que sucedió cerca de Belogorovka, ya que no hay información oficial sobre este asunto. Si lo que estamos hablando sucedió allí, esto se puede atribuir a los errores del personal de comando. Los comandantes que no estudiaron ni evaluaron la situación real y organizaron mal el cruce deben ser sancionados. Según tengo entendido, no había cobertura de defensa aérea o de contrabatería, no se proporcionó camuflaje, se acumuló mucho equipo militar antes del cruce, etc. Pudieron, al final, superar el cruce en pequeños grupos y dispersarse inmediatamente en la orilla opuesta.

Publicada originalmente el 15 de mayo de 2022 en Antifashist.