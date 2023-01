Esposa de Torrealba emitió boletas a sociedad vinculada a RN

Al menos 11 boleta fueron emitidas entre enero de 2014 y enero de 2015 por parte de María Soledad Simonetti – esposa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien se encuentra acusado por fraude al fisco -; a la empresa Asesorías Técnicas (Asetec), una compañía formada en 1990 y que le ha servido como vehículo de financiamiento a Renovación Nacional (RN).

De acuerdo con una investigación realizada por Ciper, estas boletas se encuentran incluidas en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte contra su marido.

Estas boletas suman, aproximadamente, $20,6 millones en honorarios.

Una de las personas involucradas, sería el expresidente de la Asetec, Mario Desbordes, quien estaba a cargo de la administración cuando se emitieron las boletas.

Pese a que señaló que no se acordaba cuáles fueron los trabajos realizados, señaló que el monto nunca fue abundante, por lo que no se emitía la boleta si el servicio no se había realizado.

La Asetec siempre estuvo vinculada a RN.

La empresa, desde un inicio, apuntó a la prestación de asesorías y la elaboración de informes. El directorio de la empresa ha estado conformado por las respectivas directivas del partido.

No obstante, desde la RN, desde la promulgación de la nueva ley de partidos políticos, Asetec quedó a cargo del Instituto Libertad y rompió su vínculo con RN, ya que el mecanismo de financiamiento que ocupaba no estaba bajo el amparo de la nueva legislación.

CIPER aclaró que no se tuvo acceso de que el financiamiento de RN esté completamente separado de los montos que recauda Asetec, así como tampoco se pudo clarificar si existe alguna ligazón actual entre el financiamiento del Instituto Libertad, que asesora a los parlamentarios de la tienda, con los montos que recolecta Asetec.

“Específicamente qué función pudo haber cumplido la señora Simonetti, no lo recuerdo en este minuto, pero la plata era tan ajustada que nadie boleteaba ni nadie cobraba algún tipo de remuneración sin haber prestado servicios”, aseguró Mario Desbordes a CIPER, quien en 2015 era el representante legal de la firma.

En 2015, además, se hicieron públicos los pagos que la empresa vinculada a RN recibía de grandes empresas.

Asetec además aparece en la investigación de financiamento ilegal de la política, el cual fue investigado por el Ministerio Público.

El contrato fue realizado con SQM, y se constató que en 2015, eran más de $500 millones los que la minera no metálica le había transferido a la sociedad ligada a RN.

La minera controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou rectificó $137 millones de ese total, correspondiente al periodo investigado entonces por el Ministerio Público: 2009 – 2014; refiere CIPER.

Que SQM haya rectificado esos pagos significa que en su análisis consideró que los supuestos informes entregados por Asetec para justificar los pagos, no tenían relación con el giro de la empresa, por lo que había una irregularidad que debía subsanarse ante el SII.

Además de estas boletas, en la investigación se encuentra la información enviada por la SII, donde también se cuenta con 25 boletas más emitidas entre 2014 y 2020.

Todas fueron emitidas por la esposa del exalcalde a la Astec.

El informe también revela que se están auscultando las inversiones en fondos mutuos y acciones que la esposa de Torrealba ha acumulado durante los últimos años.

En poder del Ministerio Público están todas las inversiones que ella ha hecho de 2015 en adelante. Los detalles de cada depósito en fondos mutuos a través de Santander Asset Management y de Banchile Administradora General de Fondos, y la compra y venta de acciones en el mismo periodo. Ha tenido papeles en Quiñenco, Forus, Concha y Toro, SQM, Aes Gener, Sonda, Blumar, y Afp Habitat, entre otros.

El SII también le envió a la fiscalía el detalle de las declaraciones anuales de renta de Simonetti entre 2014 y 2020.