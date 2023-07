Fabiola Campillai, presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado: «Me llena de emoción y gratitud»

Como un logro personal y un hito significativo en el camino hacia la inclusión y la diversidad, calificó la senadora Fabiola Campillai su elección para la presidencia de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado.

La instancia, integrada además por sus colegas José Miguel Insulza, Iván Flores, Carmen Aravena y Luz Ebensperger, tiene como objetivo «promover la ética y la transparencia en el quehacer parlamentario».

Tras su nominación, la senadora Campillai expresó su agradecimiento a las y los miembros de la Comisión, y destacó «un aspecto especial que me llena de emoción y gratitud. A pesar de enfrentar una discapacidad, mis pares han depositado su confianza en mí para liderar. Me siento agradecida por su apoyo y darme la oportunidad de demostrar que la discapacidad no es una barrera para el correcto desempeño de mi rol como parlamentaria».

«Mi elección no solo representa un logro personal, sino también un hito significativo en el camino hacia la inclusión y la diversidad», agregó.

Finalmente, se mostró orgullosa de que el Senado «valore la capacidad y la dedicación por encima de cualquier limitación física. Este acto de confianza demuestra que nuestras decisiones están basadas en el mérito y en la creencia de que todos tenemos algo valioso que aportar».

Escucha las declaraciones de la senadora Campillai a continuación:

