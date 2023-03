Unanimidad del Senado solidarizó con senadora Fabiola Campillai ante inaceptables ofensivas de diputada Cordero

Senado solidarizó con senadora Fabiola Campillai

Enviarán oficio del Senado a la Cámara Baja para que la Comisión de Ética se pronuncie y adopte las medidas en el ámbito de su competencia.

DECLARACIÓN

La unanimidad de la Sala del Senado, rechazó categóricamente las ofensivas e inaceptables expresiones emitidas por la Diputada María Luisa Cordero, las cuales lesionan gravemente la dignidad de la Senadora Fabiola Campillai y, al efecto, acordó oficiar a la Comisión de Ética de la H. Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie y adopte las medidas en el ámbito de su competencia.

En democracia el lenguaje de odio no tiene espacio alguno. En consecuencia, los graves dichos enunciados merecen el repudio no sólo de este Senado, sino de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la sociedad en su conjunto.

Junto con solidarizar con la Senadora Fabiola Campillai, este Senado de la República estudiará con especial interés un proyecto ya presentado por diversos Senadores y Senadoras, que busca sancionar con severidad la promoción e incitación del odio.

Al inicio de la sesión Ordinaria de este miércoles y desde todos los Comités del Senado hubo expresiones de solidaridad y apoyo transversal. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma afirmó que se recogería la solicitud de enviar un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados. Mientras que los senadores Fidel Espinoza, Yasna Provoste, Claudia Pascual, Luz Ebensperger, Carmen Gloria Aravena, Ricardo Lagos Weber, Paulina Núñez, Ximena Rincón, Felipe Kast, José Miguel Insulza, Esteban Velásquez y Juan Ignacio Latorre rechazaron las declaraciones de la diputada Cordero.

Por su parte, la senadora Campillai, visiblemente conmovida agradeció “este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, dijo.

