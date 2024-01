Giorgio Jackson tras querellas presentadas por injurias: «Busco que se haga justicia»

El exministro Giorgio Jackson se refirió a las querellas presentadas contra distintas figuras políticas por los delitos de injurias, calumnias y difamaciones, a raíz de imputaciones respecto del robo de computadores de los que fue objeto su ministerio en julio del año pasado.

Entrevistado por el diario El País, Jackson fue consultado por las razones que lo motivaron a presentar las querellas contra el empresario Jorge Errázuriz, el senador Fidel Espinoza (PS) y contra la UDI.

«Busco que se haga justicia. Me parece importante que en el debate democrático, por más acalorado que sea –y yo he sido parte de esas discusiones acaloradas–, uno pueda fijar límites y decir que no todo vale», expresó el exsecretario de Estado durante la entrevista.

Cabe recordar que Jackson renunció en agosto al ministerio de Desarrollo Social, tras las presiones de la oposición por su salida del Gobierno, luego del caso Convenios, así como del robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, que Jackson lideraba.

En este sentido, explicó cada una de las querellas. Con respecto al senador Espinoza, Jackson detalló que «con el caso Convenios él cruzó ciertos límites que son inaceptables».

«Me trató de líder de una banda criminal y al día siguiente, cuando le dieron la oportunidad de arrepentirse por la clara e inequívoca interpretación de sus palabras, dijo que no se arrepentía en absoluto. No contento con eso, a través de su abogado presentó una ampliación de querella en la que me imputa cinco delitos: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y prevaricación administrativa», recordó el exministro.

Aseveró que, si en estos momentos, el senador expresa unas disculpas púbicas serán bienvenidas, no obstante, «ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que dijo e hizo».

Con respecto al empresario Jorge Errázuriz, el exministro de Desarrollo Social fue enfático al afirmar que el caso en su contra es «sólido y no deja espacio a la duda sobre su conducta».

«No por tener todo el dinero que se tenga, se puede pasar por sobre la honra de una persona y mentir deliberadamente para dañarla. El caso que presentamos sobre él es sólido y no deja espacio a la duda sobre su conducta, en este caso delictual», puntualizó.

La acción empujada contra la UDI o los parlamentarios que firmaron la carta pidiendo su salida, es la última querella presentada, hasta los momentos, por el exministro Jackson.

Al respecto, afirmó que durante el proceso de investigación, los parlamentarios de la UDI le imputaron los delitos de defraudación al fisco y robo.

«Es un partido que dentro de sus filas ha tenido militantes como Pablo Wagner, Virginia Reginato, Iván Moreira, Marta Isasi, Jovino Novoa, involucrados en casos de corrupción –varios con condena–, por lo que con todo el poder que la UDI ostenta, sus dirigentes deberían medir sus declaraciones al referirse de manera calumniosa contra alguien», sentenció.

Con respecto a esta última querella, este lunes, Jackson manifestó que se encuentran recopilando antecedentes para determinar si futuras acciones irán contra los firmantes de la carta o contra el partido en general.

Tras interponer los tres recursos en la Fiscalía Centro Norte, Jackson señaló que «son las primeras acciones que presento y no serán las ultimas. Ninguna de estas personas ha mostrado señal de arrepentimiento, simplemente han seguido incubando la tesis de que soy autor intelectual del Caso Convenios y que soy el autor del robo de computadores».