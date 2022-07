Grave: TVN censuró entrevista a alcaldesa de La Pintana porque nota no favorecía al Rechazo

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, realizó una cicletada el pasado domingo, con el fin de promover el texto de la propuesta de la nueva Constitución, que será refrendada el próximo 4 de septiembre.

Al lugar llegaron diferentes medios de comunicación, entre ellos TVN, Mega y C13. No obstante, ninguno de ellos transmitió el evento, tal y como reveló la propia jefa comunal.

«Tres canales de TV llegaron a cubrir la cicletada por el #Apruebo que se realizó en La Pintana, el pasado domingo. Ninguno hizo nota. Pero nos aseguramos y grabamos las cuñas», denunció Pizarro en su cuenta en la red social Twitter.

Tres canales de TV llegaron a cubrir la cicletada por el #Apruebo que se realizó en La Pintana, el pasado domingo. Ninguno hizo nota. Pero nos aseguramos y grabamos las cuñas. “Estoy con mi bicicleta, no es la bicicleta de la municipalidad”. (1) pic.twitter.com/gbQM6XxgcT — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

Durante la actividad, la alcaldesa fue consultada por las fiscalizaciones realizada por la Contraloría contra las autoridades que realizan jornadas informativas sobre el proceso constituyente.

Esto, tras las denuncias por parte de partidos de derecha que alegan uso de recursos del Estado para la campaña.

Ante este hecho, Pizarro señaló que era domingo y estaba haciendo uso de recursos propios, entre ellos la bicicleta que era propia.

«Yo estoy en un día domingo, con mi bicicleta, no con la bicicleta de la municipalidad. Estamos con recursos propios haciendo campaña, con pasión y corazón vamos a ganar este 4 de septiembre, en la calle, el puerta a puerta. Yo invito a terminar con esta Constitución que es una constitución de abuso, los invito a optar por la esperanza de esta nueva constitución», expresó la jefa comunal.

No caigamos en el juego desinformador de la derecha. El 4 de septiembre no se vota por las personas que mañosamente instalan en trending topics: Se vota por la Nueva Constitución de 🇨🇱, la Constitución que por primera vez repartirá el poder de manera más justa. #TodoChileAprueba pic.twitter.com/QHq2dRx0MB — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 28, 2022

En este sentido, aseveró que, pese a que es la alcaldesa de una comunidad; hay que recordar que – como todos las autoridades – son ciudadanos y ciudadanas del país, y que su trabajo es promover la información par que todos los chilenos puedan ejercer su derecho al voto, con los conocimientos necesarios para rechazar o aprobar el texto.

«Soy alcaldesa como una comuna como La Pintana, pero también soy ciudadana y me puedo sentir marginada y sin voz. No nos vamos a meter en el juego de no hacer campaña, porque hace 42 años la dictadura militar se la jugó por eso. Hoy día vamos a ir a aprobar una nueva constitución con todos los ciudadanos informados, de eso se trata, no nos van a negar y no nos van a censurar, en ese rol, los alcaldes y alcaldesa de este país, que también son ciudadanos, tienen un rol importante informativo porque somos los que estamos más cerca de los ciudadanos», puntualizó.

“No me puedo dar el lujo de irme a otra comuna a hacer campaña”. (2) pic.twitter.com/lyuWjiDb6k — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

Cabe recordar que el pasado 13 de julio, tras una denuncia de diputados republicanos, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en contra de dichos municipios de la región Metropolitana, por supuestamente haber excedido sus competencias al difundir información sobre el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

Alcaldesa de La Pintana: “Me desataré tuiteando” por el Apruebo

El pasado martes, la alcaldesa de La Pintana señaló que Contraloría le envío un documento, donde se le cuestionó pidiéndole que su performance pro Apruebo se efectúe en estricto apego a los requerimientos del cargo que ostenta.

«He recibido respuesta de Contraloría a las presentaciones que hicieron 6 personas en mi contra, entre ellas, el diputado Johannes Kaiser, en las que se me acusó de usar recursos municipales en la campaña del #Apruebo Quiero informarles que rebotaron como pelota saltarina», escribió en la red social.

Esto, dado que algunas de sus publicaciones en redes sociales en la previa del referéndum del 4 de septiembre las ha efectuado durante su horario laboral, apuntando además a un supuesto uso de fondos municipales, entre otras críticas que se le han hecho a una de las jefas comunales más seriamente comprometidas con el éxito de la consulta ciudadana, refiere El Desconcierto.

Considerando las acusaciones, Pizarro aclaró que «el órgano contralor desestimó los cargos que se me imputaron, por el supuesto uso de fondos e instalaciones municipales, y solo reparó que cuatro de mis tuits fueron hechos en horario laboral. Estos son los tuits, que son tres y no cuatro″.

El órgano contralor desestimó los cargos que se me imputaron, por el supuesto uso de fondos e instalaciones municipales, y solo reparó que 4 de mis tuits fueron hechos en horario laboral. Estos son los tuits, que son 3 y no 4. (2) pic.twitter.com/1wlL7r2K5m July 27, 2022

Aseveró que, el dictamen enviado por Contraloría «no implica sanción en mi contra y ratifica que, como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas, lo que me da tranquilidad para seguir apoyando la campaña del #Apruebo«.

El dictamen no implica sanción en mi contra y ratifica que, como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas, lo que me da tranquilidad para seguir apoyando la campaña del #Apruebo. (3) pic.twitter.com/oWiWLn7xJ1 — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

Indicó que cumplirá con los dictámenes establecidos por Contraloría, no obstante; usará los fines de semana y «me desataré tuiteando en favor del Apruebo. No me van a silenciar».