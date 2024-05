«Inmoral es recibir dinero de las isapres para tu campaña»: Llueven críticas a Javier Macaya por arremeter contra condonación del CAE

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó su oposición y calificó de «inmoral» la idea del Gobierno de presentar antes de septiembre, una propuesta para el nuevo sistema de financiamiento respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre” y que ese sería el “horizonte” para discutir un proyecto que vaya en ayuda de los deudores del Crédito con Aval del Estado.

Planteó que la iniciativa apunta más bien a una reorganización de financiamiento educacional.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó que es un proyecto que no solamente habla del CAE, «sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias», añadió

Macaya: «Me parece inmoral»

En conversación con Estado Nacional de TVN, el parlamentario señaló que «cuando llegas al Gobierno, efectivamente en tiempos de campaña, promesas e incluso programas de gobierno, vemos propuestas que pueden parecer viables, pero que en la realidad son complicadas de implementar».

Refiriéndose al proyecto de condonación, indicó que “las señales desde el punto de vista de condonar me parecen equivocadas porque creo que se está hablando a un determinado segmento político de Chile, en vísperas de la cuenta pública y en un año electoral”.

“Hay que revisar, y en eso toda la disposición a mirar lo que se proponga. El gobierno del presidente Piñera tenía una propuesta en este sentido que hablaba de pago contingente al ingreso (…) hay situaciones de personas que estudiaron carreras que no son rentables, que no tienen trabajo y donde podríamos efectivamente tener una discusión, pero el foco de la preocupación no puede estar puesto en la condonación, eso a mí me parece inmoral”, agregó el timonel de la UDI.

Ante el debate en la opiniñon pública, ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó a los detractores del proyecto por emitir juicios antes de conocer los detalles. “Un grupo importante de personas están opinando de esta propuesta antes de conocerla. Yo los invitaría a opinar cuando la conozcan,” indicó.

Además, aseguró que la medida se está preparando con precaución y responsabilidad, afirmando que «no va a ser nada de que las personas que tienen bajas pensiones terminen financiando la condonación del CAE».

«Inmoral es recibir dinero de las isapres para tú campaña»

Las declaraciones del timonel de la UDI en contra de la condonación del CAE generaron una lluvia de críticas al parlamentario por parte de la ciudadanía en las redes sociales.

Inmoral es recibir dinero de las Isapres para tú campaña…



Senador Macaya arremete contra proyecto de condonación al CAE: “Me parece inmoral” https://t.co/XrPeeuOD6p via @adnradiochile May 19, 2024

«Inmoral es recibir dinero de las Isapres para tú campaña…», señaló la cibernauta @MarceTyS, en referencia a la controversia que se centró sobre Macaya, cuando en mayo de 2023 un artículo publicado por Interferencia reveló que el parlamentario había recibido aportes en su campaña por parte de ex altos directivos de las aseguradoras.

Según el medio citado habría recibido aportes de José Ramón Valente, exministro de Economía en la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera y exdirector de Banmédica.

De acuerdo con el artículo, Valente le aportó $1 millón durante su campaña en 2021. También habría recibido $500 mil pesos, por parte de Gerardo Varela, quien se identificó como abogado de isapre en 2015.

Cabe recordar que Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN), Ximena Rincón (Demócratas) y Matías Walker (Demócratas) presentaron durante ese mismo mes, un proyecto de ley para evitar que las empresas devuelvan los cobros excesivos.

Asimismo, los cibernautas hicieron referencia al hecho de que Eduardo Macaya Zentilli, padre del presidente de la UDI,

lio fue revocada la prisión preventiva para Eduardo Macaya Zentilli, quien está imputado por delitos de abuso sexual impropio contra cuatro menores de edad. Se trata del padre del Senador UDI, Javier Macaya, quien quedó en libertad a cambio de una fianza de alrededor de 150 millones

“Al limite de lo inmoral” dice Macaya por condonación y nuevo mecanismo para el CAE. Inmoral es que miles de jovenes tengan su futuro hipotecado. @estadonacional — Lorena Fries (@lorenafriesm) May 19, 2024

Asimismo, los cibernautas hicieron referencia al hecho de que la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins solicitó 12 años de presidio para Eduardo Macaya Zentilli, el padre del senador y presidente de la UDI, y quien se encuentra acusado de abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años.

El ingeniero agrónomo y reconocido empresario agrícola de la región, se encuentra en arresto domiciliario luego de pagar una caución de $150 millones en julio del año pasado.

Macaya hablando de inmoralidades, con un padre pedofilo y que evito la cárcel con una millonaria fianza, me parece extremadamente inmoral. https://t.co/wIUYIQ9HDA — Richard Hernández S. 🌳 (@Richard_Osorno) May 19, 2024

J. Macaya, inmoral no es aspirar a la condonación del CAE. Inmoral es que su padre que ABUSO SEXUALMENTE, de 4 niñas, tres de ellas sus nietas este con arresto domiciliario por pagar $150 millones de caución. No hablé de moral: le queda como poncho.@javiermacaya

Posdata: dan 🤮 May 19, 2024

