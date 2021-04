La letra chica del aplazamiento de las elecciones que juega a favor de grandes partidos y en detrimento de independientes

Pasadas las 18:00 horas del martes, Sebastián Piñera promulgó la reforma constitucional que permite el aplazamiento de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes para el 15 y 16 de mayo.

La postergación de los comicios se acordó luego de una intensa jornada en la cámara alta del Senado, en la que se aprobó la correspondiente reforma, dejando de lado tres de los cuatro puntos propuestos por el informe de Comisión Mixta.

El único ítem aprobado fue la suspensión de los aportes monetarios a las campañas desde publicada la ley hasta las 23:59 horas del 29 de abril.

Entre los tres puntos rechazados se encuentran el que proponía feriados irrenunciables los días 15 y 16 de mayo en lo que se celebrarán los comicios, el cual generó críticas por parte de parlamentarios de Chile Vamos.

Uno de ellos, el UDI Patricio Melero, advirtió que la medida impactaría la actividad económica y, de acuerdo a su juicio, no se justificaría en un escenario donde los trabajadores dispondrán de dos días para emitir su sufragio.

El siguiente punto que fue rechazado fue el que proponía franja electoral televisada en caso de haber segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, que se realizarán en el mes de julio junto con las primarias presidenciales.

El tercero que no fue aprobado es el que pretendía la suspensión del cargo a aquellos alcaldes que van a la reelección.

Al no haber norma sobre la materia, los jefes comunales retomarán sus funciones desde que se promulgue la ley hasta un mes antes de las elecciones, es decir, el 15 de abril. Desde esa fecha deberán dejar, nuevamente, sus funciones.

Esta fue una de las decisiones que generó mayor rechazo, principalmente, por parte de la bancada de los independientes. «Los alcaldes van a tener una semana de campaña y todos los aspirantes van a tener que estar en casa, callados», afirmó Pepe Auth.

Otro de los aspectos importantes en los que no hubo acuerdo fue en el de la disponibilidad del transporte gratuito durante los días de los comicios.

Falta de quorum y acuerdos

La jornada vivida en la cámara alta del Senado fue motivo de críticas, tanto hacia el Ejecutivo y el Legislativo, por la tramitación contrarreloj de la reforma, y los vacíos que dejó en algunos temas.

La falta de previsión, la imposibilidad para alcanzar acuerdos, e incluso, la no presencia de diputados a la hora de votar, fue notoria en la sesión.

Un hecho que causó indignación fue que gracias a las abstenciones y rechazos masivos de Chile Vamos no alcanzó para aprobar los puntos centrales del informe de la Comisión Mixta. , que requerían 103 y 92 votos para pasar. Solo alcanzó para mantener la norma de prohibición de aportes electorales durante la suspensión de la campaña, lo que requería un quorum simple.

Desde la Presidencia del Senado, a cargo de la demócrata cristiana (DC), Yasna Provoste, se refirió a esta situación señalando: «Hemos votado a favor de la Comisión Mixta, pero no se ha alcanzado el quorum requerido. Esta es una Ley Orgánica Constitucional, requería a lo menos 26 votos a favor, estuvieron todos los votos de la oposición, pero eso no fue suficiente. Finalmente queda una norma que no tenía quorum, que es prohibir los aportes durante la suspensión de la campaña electoral», señaló la falangista.

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, lamentó la ausencia de ganas de trabajar de muchos de sus colegas.

“Es sorprendente el nivel de ausentismo en el Congreso el día de hoy. Las normas que votamos requerían de quorum constitucional, es decir, de la presencia y de una votación afirmativa de una mayoría parlamentaria que, lisa y llanamente, no quiso venir a trabajar para, de esta manera, sabotear y boicotear lo ajustes al proceso», dijo citado por Radio U de Chile.

A juicio del el sociólogo Axel Callís es necesario que la próxima Constitución permita la disolución del Congreso al menos una vez.

«Se cayeron normas sensibles para la elección de mayo por falta de quórum, y los diputados pueden votar desde sus casas. Indolencia total por parte de los honorables ausentes”, sostuvo, citado por el portal La Discusión.

“Aquí hay intereses, hay dinero, hay cálculos, y hay parlamentarios que tienen relación con los alcaldes, por lo que sus votaciones están directamente relacionadas a la capacidad de sentirse amenazados por ellos”, afirmó, recalcando que “hubo falta de control de la pandemia por parte del gobierno, pese a que el contexto chileno es distinto, pues la percepción de riesgo es mayor. Se han desarrollado elecciones en todo el mundo y en peores escenarios que el nuestro”, subrayó.

Según el abogado y académico de la UdeC, Alfonso Henríquez, en general, el acuerdo parece haberse dado de manera apresurada.

“En este sentido, parece no existir real conciencia del hecho que la participación resulta fundamental para el éxito de este proceso. Por otro lado, la decisión de posponer los comicios estuvo condicionada por la necesidad de resolver una serie de temas que desde un punto de vista político son muy difíciles de modificar en poco tiempo, a saber, la fórmula de financiamiento y la situación de la propaganda. Esto sin duda fue un factor que postergó una decisión que se tuvo que haber tomado con mucha antelación”, planteó.

Independientes en desventaja

Desde un comienzo el proceso electoral ha planteado un escenario poco favorable para las candidaturas independientes y las nuevas alternativas, y con la postergación de los comicios esta situación no cambiará.

Desde el límite en el tiempo de las franjas televisivas, hasta el aporte económico en las campañas, tanto Chile Vamos, como los partidos de la ex Concertación se encuentran en una posición ventajosa dentro de la campaña.

La negativa a aprobar el feriado irrenunciable, la franja gratuita y la disponibilidad del transporte gratuito durante los días de los comicios, son factores que pueden incidir en que se registre o no una alta participación, que podría favorecer a los independientes.

Sobre este punto, el abogado Alfonso Henríquez, señaló que los candidatos que cuentan con menos recursos.ya hicieron un esfuerzo financiero y de tiempo, por lo que les será complejo replicar lo mismo en algunas semanas más.

«Desde el punto de vista de la ciudadanía, es posible pensar que el proceso ya no despierta el mismo interés que hace un tiempo, lo cual, sumado a una escenario sanitario y económico muy complejo, vislumbra una baja participación”, planteó.

Por su parte, la experta en Marketing Político, Paulina Pinchart, indicó que el aplazamiento de los comicios, desde su génesis “estuvo mal hecho”, debido a la negativa del gobierno a enfrentar y prepararse para esta posibilidad ante el incremento de contagios de Covid-19.

“Desde las primeras señales del Ejecutivo, pues era algo que todos los especialistas decían que se venía, y el gobierno estaba en statu quo, cuando todos coincidían en que debían aplazarse las elecciones”, afirmó.