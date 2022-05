Marcelo Catrillanca ante estado de Excepción: «Con una metralleta en la mano nadie puede dialogar»

El comunero mapuche, Marcelo Catrillanca, lamentó que el presidente Gabriel Boric implementara un nuevo Estado de Excepción en el Wallmapu, como medida para abordar que se vive en la zona, respondiendo de la misma forma que lo han realizado los gobiernos anteriores.

“Como comunidades no podemos estar tranquilos porque siempre ha ocurrido esto con los gobiernos que han pasado y unos han sido más fuertes y otros más blandos. Pero la situación para nosotros siempre ha sido la misma desde la época de la llamada pacificación de la Araucanía o la usurpación del territorio mapuche, siempre hemos estado afectados por lo que está pasando y siempre ha sido la misma respuesta del Gobierno”, expresó Catrillanca en una entrevistac oncedida a Radio U. Chile.

En este sentido, recalcó que el Estado de Excepción «acotado» de 15 días promovido por el gobierno actual, es una forma de dar respuesta a los privados, y a las empresas privadas.

El Ejecutivo lleva el “apoyo hacia las empresas forestales (…) las que se tienen que ir del territorio mapuche y como comunidad, nosotros vamos a tratar de defendernos como podamos”, señaló, citado por Radio U. Chile.

Aunque consideraban que con Boric podrían aplicarse otras medidas para abordar la situación en el Sur, por ser «un hombre joven», Catrillanca señaló que «la forma del mandatar va a ser siempre la misma”.

“Nunca vamos a tener la posibilidad de poder dialogar porque siempre vamos a estar preocupados de nuestras comunidades, del bienestar de nuestra gente, pero con una metralleta en la mano nadie quiere dialogar”, aseveró.

Aseveró que el llamando Plan de Buen Vivir, presentado el pasado lunes por el Ejecutivo Nacional, no es diferente al Estado de Excepción que se ha vivido en los últimos meses, luego de que el entonces presidente Sebastián Piñera decretara la medida en octubre de 2021 y que se extendió por seis meses.

Según el Gobierno, la medida será para el «resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas», acción que pone en duda el comunero, padre de Camilo Catrillanca asesinado por Carabineros el 14 de noviembre de 2018 en la comunidad de Temucuicui en Ercilla.

“No creo que sea un plan de buen vivir porque con las FFAA en el territorio, es la misma respuesta que dio Piñera con el Comando Jungla aunque eran carabineros, pero ahora están las fuerzas militares y no creo que solamente vayan a estar en las carreteras, van a estar en todo el territorio” indicó.

Al respecto, señaló que el Estado de Excepción va a tensionar aún más la zona porque la “presencia de militares no es la forma de lograr un buen encuentro. No hay una señal clara del Gobierno para decir que nosotros como comunidades vamos a estar tranquilos o tener un diálogo con el Gobierno, porque así no se puede conversar”.

Esta línea es muy similar a la del encargado de Relaciones Internacionales de la agrupación mapuche Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, quien cuestionó la decisión del Gobierno de decretar un Estado de Excepción en La Araucanía y en las provincias de BioBío y Arauco.

“Los militares y las policías en ninguna parte del mundo han restablecido la paz, al contrario, sus actuaciones han representado una amenaza para la paz y es lo que ha sucedido en el Wallmapuche o Macrozona Sur”, expresó en una entrevista recientemente.