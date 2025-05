MEO dispara: “Le vamos a declarar la guerra al Tren de Aragua que trajeron Kast y Piñera”

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O), anunció que de llegar a La Moneda combatirá el duopolio de la corrupción y le «declarará la guerra» a la banda criminal de origen venezolano «Tren de Aragua».

«La gente está cansada y tiene rabia. Si llegamos a la presidencia vamos a combatir al duopolio de la corrupción y le vamos a declarar la guerra al tren de Aragua que trajeron (Felipe) Kast y (Sebastián) Piñera», afirmó el exdiputado en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

La gente está cansada y tiene rabia. Si llegamos a la presidencia vamos a combatir al duopolio de la corrupción y le vamos a declarar la guerra al tren de Aragua que trajeron Kast y Piñera y al tren de vitacura que apoya a Evelyn Rose. — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) May 19, 2025

La megabanda criminal el Tren de Aragua llegó a Chile proveniente de Venezuela en 2021. Ha sido localizada en Tarapacá, La Serena, Valparaíso, Quilpué, Talca y Temuco, entre otras ciudades de suelo nacional, donde han azotado a la ciudadanía con una variedad de delitos con alta dosis de violencia y la utilización de armas de fuego.

La banda focaliza sus operaciones primarias en dos zonas del país. La primera es en el norte, donde se dedican a la importación de drogas, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el crimen por encargo. Los secuestros y las amenazas de muerte les sirven como herramientas para extorsionar a los inmigrantes que logran ingresar a Chile, los que son sometidos a su estructura. Tienen control, por tanto, de los inmigrantes y de sus familias en sus ciudades de origen en Venezuela.

Su segundo centro de operaciones es en la zona central de Chile, particularmente en la Región de Valparaíso. Desde ahí distribuyen cargamentos de ketamina a lo largo del territorio nacional y controlan sus operaciones de secuestros, extorsión y homicidios en Santiago.

El fallecido expresidente Sebastián ha sido señalado como uno de los principales responsables de la llegada al país de los integrantes de esta organización criminal debido al aumento de la migración ilegal que se registró durante du administración.

Cabe recordar que en un arrebato de demagogia y populismo, el exmandatario invitó a los migrantes venezolanos a venir a Chile.

“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad”, fueron las palabras que empleó Piñera en 2018, para su propósito de respaldar el golpe que buscó asestar el entonces diputado Juan Guaidó contra el gobierno de Nicolás Maduro, al autoproclamarse presidente interino de Venezuela, con la venia del imperialismo estadounidense.

Reveladores registros demuestran que tras el cuestionado viaje de Piñera a la ciudad de Cúcuta (frontera de Colombia con Venezuela) en febrero de 2019 para respaldar a Guaidó, la migración venezolana irregular creció respecto a años anteriores.

Las cifras demuestran que en el segundo gobierno de Piñera ingresaron 87.792 personas por pasos no habilitados.

En 2018 ingresaron 101 venezolanos, y tras el viaje del exmandatario a Cúcuta en 2019 la cifra aumentó de forma exorbitante a 3.333 personas

Para 2020 la cifra subió a 12.935 y en 2021 marcó un récord de 43.449 personas. Entre enero y marzo del 2022 se sumaron casi 10.000 más.

En la era de @sebastianpinera ingresaron 87.792 personas por pasos no habilitados. Venezolanos? 101 el 2018. Tras Cúcuta (2019) 3.333; el 2020 alcanzaron a 12.935 y el 2021 el récord mayor: 43.449. Entre enero y marzo del 2022 (Piñera) sé adicional casi 10.000 más. — Ignacio Ortega (@NachoOrtega) April 8, 2023

Por su parte, el senador de Evópoli Felipe Kast, se encargó de facilitar el ingreso y permanencia de inmigrantes en Chile.

El parlamentario de derechag estionó directamente con el gobierno de Sebastián Piñera que los migrantes venezolanos pudieran utilizar pasaportes y documentos vencidos para realizar trámites en Chile.

De hecho, el 06 marzo de 2019, Felipe Kast y el entonces presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, se dirigieron a las dependencias de la Cancillería para reunirse con Roberto Ampuero, quien ejercía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, para presentar y gestionar dicha solicitud

«Muchos venezolanos en Chile se encuentran ilegales y otros, están separados de sus familias simplemente porque la dictadura de Maduro no quiere renovarles el pasaporte. Esa es una angustia que podemos y debemos enfrentar en forma urgente permitiendo el uso de pasaportes vencidos», aseguró Felipe Kast en esa oportunidad.

AYUDEMOS AL PUEBLO VENEZOLANO



Hoy @HernanLarrain y @felipekast irán a la Cancillería para solicitar que se autorice el uso de pasaportes vencidos a venezolanos.



La dictadura de Maduro controla la emisión de pasaportes y mantiene familias separadas y rehenes en su país. pic.twitter.com/D8IhTIYypQ — Evolución Política (@evopoli) March 6, 2019

En las redes sociales también se hizo viral un video del viaje que hizo Felipe Kast a la frontera con Perú para conocer la realidad de los inmigrantes venezolanos.

El registro data de julio de 2019, en medio de la crisis humanitaria que se detonó en la ciudad de Tacna, cundo cientos de migrantes que quedaron varados tras intentar el ingreso a Chile.

“Hoy visitamos Tacna para ver en primera persona la realidad de los venezolanos que buscan entrar a nuestro país. Espero que quienes no creen en la ayuda humanitaria puedan ver esta realidad y cambiar su opinión”, manifestó el senador.

Felipe Kast muy callado con tema ilegales del Norte.

Èl , Evòpoli, Jesuitas son muy "generosos" con Inmigrantes.

Hágamos un recuerdo en Tacna 2019

Stos desesperado por dejarlos entrar

Quienes no tenían pasaporte. Un delicuente extranjero Chile no tiene como saber si es o no!😡 pic.twitter.com/UEpXjcDvoV — Kata 💚 (@cata_1933) February 4, 2021

En el video, que ya no se encuentra disponible en la cuenta de Kast en «X» (antiguo Twitter), el dirigente de Evópoli reconoce que “hay muchos que no les gusta la migración, pero tenemos que tener corazón cuando hay niños de por medio, adultos mayores y mujeres embarazadas. Nosotros como chilenos no podemos abandonar a esas familias con niños, sino seríamos unos carajos, no tendríamos alma”.

“Son familias que realmente lo único que quieren es surgir. Si hay algo que vale la pena es poder tenderles la mano a aquellos que no vienen a Chile simplemente porque son países que estén bien, sino porque no tienen donde ir”, agregó Kast.

ME-O combatirá al «Tren de Vitacura» que apoya a Matthei

En su mensaje compartido en sus redes sociales, Marco Enríquez-Ominami, también indicó que llega a ser electo presidente de Chile combatirá al «Tren de Vitacura que apoya a Evelyn Rose (Matthei)».

De este modo, el cineasta hizo referencia al término que empleó el diputado Daniel Manouchehri (PS) para referirse a «los delincuentes, coimeros, sobornadores, vendidos e inmorales» involucrados en el caso del abogado Luis Hermosilla, relacionada con una red de corrupción política, económica y judicial.

El querellante en el denominado Caso Hermosilla, emplazó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a aclarar sus vínculos con la red de influencias del penalista, que se encuentra en prisión preventiva, tras ser imputado de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

La solicitud de Manouchehri se produjo a raíz de las diligencias de la Fiscalía de Rancagua, que obtuvo la autorización judicial para allanar las oficinas del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery; del ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa; y de Pablo Urquizar, actual encargado de temas de seguridad en la candidatura de Matthei.