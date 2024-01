Ministra de Obras Públicas: «No es posible legislar, ni hacer propuestas de políticas públicas sin conversar con todas las partes»

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, abordó la situación que se registra por las reuniones de parte del gabinete con el lobbista Pablo Zalaquett, las cuales fueron transparentadas ni registradas por la Ley de Lobby.

Entrevistada por el portal The Clinic, la secretaria de Estado indicó que nunca sostuvo una reunión con Zalaquett, no obstante, afirmó que las reuniones con el sector privado es clave para el ente ministerial.

«A mí no me invitó Zalaquett. Y no me ha tocado precisamente por lo que tú indicas. De repente te invitan a seminarios y cosas ahí, donde hay, naturalmente, aparte de una presentación, un intercambio. Pero lo que ha marcado los cargos que me han tocado es que son trabajos donde la relación con los privados es permanente», expresó.

«Acá no solo están todas las sociedades concesionarias, con quienes -por cierto- nos reunimos permanentemente. Sino que también, cuando hablamos del presupuesto del ministerio, que se ejecuta a través de privados, estamos hablando de un registro de contratistas de 400, 600 empresas (…). Ejecutamos los proyectos con ellos. Necesitamos estar en conversaciones con ellos, es algo muy habitual para nosotros», añadió durante la entrevista.

Con respecto a las reuniones que sostuvieron los diferentes miembros del Gabinete Ejecutivo, la ministra López recalcó que es importante destacar «los espacios de conversación con todos los actores de la sociedad».

No obstante, afirmó que es necesario dialogar también con los trabajadores y organizaciones sociales.

«Creo que lo importante es valorar los espacios de conversación con todos los actores de la sociedad. No solo con los empresarios, no solo con los gremios, sino también con los trabajadores, con organizaciones sociales. A mí me toca mucho (dialogar) con organizaciones preocupadas de los temas ambientales. Son todos actores válidos, que tienen algo que decir respecto al país que construimos», subrayó.

Señaló que cuando existen rumores de «cocina» cuando existen este tipo de reuniones, puede llegar a ser perjudicial para las conversaciones con distintos sectores del país que son necesarios.

«Cuando se empieza a hablar de la cocina y todas esas cosas, generan ruidos inapropiados», recalcó la ministra de Obras Públicas.

Sin embargo; consideró que la forma en la que se dieron los encuentros no fueron de la mejor manera.

«Rescato, más bien, la necesidad de generar espacios de conversación y de diálogo», puntualizó.

Durante la entrevista, López recalcó que es necesario «espacios de buena conversación. Hemos tendido a cerrar un poco la conversación y hay que abrirla, no cerrarla. Y buscar espacios de encuentro, más que de diferencia. Eso es lo que nos pide la ciudadanía hoy».

Consultada por si las reuniones que tuvieron los diferentes ministros con Zalaquett puede considerarse como «lobby», afirmó su desconocimiento al respecto, no obstante, aseveró que todos los temas que podrían atender las necesidades de los chilenos, deben estar en la mesa de las conversaciones con diferentes sectores del país.

«Mira, no sé calificar muy bien exactamente cuando es lobby o no es lobby. Tenemos acá a expertos que me ayudan a distinguir eso. Pero creo que la apreciación de empresarios y asociaciones empresariales, así como de trabajadores y agrupaciones de trabajadores, sindicatos, respecto de cómo tiene que ser el futuro del sector pesquero son cosas que tienen que estar sobre la mesa», indicó.

En la entrevista, defendió la idea de que «no es posible legislar, ni hacer propuestas de políticas públicas sin conversar con todas las partes interesadas», no obstante, señaló que espera que hacia el futuro los encuentros sean más transparentes.

«No sé dónde se emiten esas opiniones, pero tienen que estar (…). Retrospectivamente, es fácil hacer juicios. Podemos hacer las cosas de una manera distinta para delante: hay que incorporar más transparencia», añadió la ministra de Obras Públicas.

