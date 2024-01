¿En la casa del Udi Zalaquett fue la cocina política del segundo proceso constituyente?: Las reuniones secretas de Walker, Rincón y otros.

¿El fracasado segundo proceso constitucional se cocinó en casa de Pablo Zalaquett?

En el marco del reportaje de Ciper Chile que destapó las reuniones secretas de una serie de políticos en la casa de Pablo Zalaquett, el senador Matías Walker, salió comentando que él también había estado allí y una de ellas, se refería al segundo proceso constitucional: “A propósito de reuniones en la casa de Pablo Zalaquett, informo que el año 2022 participé, al igual que Ximena Rincón, de una en relación al proceso constituyente que impulsamos…”.

La senadora Ximena Rincón, salió apoyando a su par: “Bien Matías Walker. Nuestra labor, además de representar a la ciudadanía, es informar los resultados de los procesos políticos y deliberativos del país. Eso fue lo que hicimos y seguiremos haciendo. Continuaremos reuniéndonos con dirigentes y actores relevantes y cumpliendo con la ley de lobby como lo hemos venido haciendo hasta ahora”.

Cabe recordar, que previo al rechazo del primer proceso constitucional en agosto del 2022, Ximena Rincón y Matías Walker, siendo senadores DC, anunciaron que presentarían una reforma para que “en el evento de que gane el Rechazo, el presidente de la República envíe al parlamento una reforma constitucional en 30 días para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue”, según se informó a los medios.

En efecto, el 17 de agosto del 2022, en la oficina de la Segpres del Congreso Nacional, el aquel entonces, ministro Giorgio Jackson y la subsecretaria Macarena Lobos recibieron a los senadores Walker y Rincón. Esto para efectos de acoger la propuesta de los legisladores sobre las gestiones que debe ejecutar el Gobierno en caso que se imponga esa opción en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Respecto a ello, los senadores entregaron a Jackson un documento en el que piden otorgar discusión inmediata al proyecto de reforma constitucional del artículo 142 (Boletín N° 15.237-07), presentado por Ximena Rincón, Matías Walker, Iván Flores y Fidel Espinoza. “La iniciativa busca reemplazar el inciso final del artículo aludido para que, en lugar de continuar en vigencia la presente Constitución en el caso de ganar la opción “Rechazo”, se abra un nuevo proceso constituyente bajo un mecanismo a definir por el parlamento”, informaba el Senado.

Recordar que el senador Fidel Espinoza, generó ataques y fuertes emplazamientos a Giorgio Jackson en el marco del caso “convenios” y robo de computadores desde el ministerio de Desarrollo Social, acusándolo de “líder de una banda”, razón que enfrenta una querella, cuya respuesta del senador fue: «Me gustaría que Jackson hablara de las cenas a oscuras en la casa de Zalaquett de todos sus amigos ministros«, según consignó TVN, sin referirse a las reuniones secretas de sus par Rincón y Walker, sobre el proceso constitucional, más aún, considerando que con ellos presentó la propuesta de reforma constitucional que aceleró un segundo plebiscito.

Igualmente, señalar que, Walker y Rincón, han participado en reuniones con empresarios en casa de Zalaquett. Este lunes, otro reportaje de Ciper Chile, hacía alusión de la “Amnesia coletiva en el Congreso”, por no recordar el nombre de empresarios con quienes se reunieron, indicando: “La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, no quiso responder cuando le preguntamos por los nombres de los empresarios que participaron en las dos reuniones en las que ella reconoce haber estado en la casa de Zalaquett. Su camarada (…) el senador Matías Walker, optó por no participar de este reportaje”.

Ciper Chile afirma en su reportaje: “Por su parte, desde el equipo de prensa de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) señalaron que asistió en dos ocasiones. Primero, en agosto de 2022 para “conocer mi opinión del ambiente que vivía el país y por qué nos habíamos comprometido con un nuevo proceso (constitucional)”, es decir, en el marco de la presentación del proyecto de reforma constitucional presentado por Flores, Rincón, Walker y Espinoza.

Sin embargo, otra personera vinculada a partidos políticos en casa de Zalaquett con respecto al segundo proceso constitucional, fue la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien dijo: “El momento en que fui, fui con la buena intención, no vi que hubiera ninguna incompatibilidad con ir a explicar el estado del proceso constituyente, así como fui a muchas partes y fui a muchos otros lugares”, en conversación con Radio Universo y replicado por Radio Diario Universidad de Chile.

Vodanovic, sin dar fechas exactas ni quienes más estuvieron presentes, dijo a CNN Chile, que asistió para hablar acerca del proceso constituyente que se realizaba en aquel periodo, “cuando todos recordarán, que al principio de septiembre todavía estábamos en la discusión sobre si podíamos llegar a acuerdo, si podíamos mejorar el proyecto, si no se mejoraba, en fin. Y yo fui a eso”.

También dijo: “Había personas que se presentaron ahí, dijeron ‘yo soy fulano de tal’, listo y yo expuse. Supongo que eran empresarios, pero yo no tengo los nombres porque no los recuerdo”.

