Ministro Ávila tras rechazo de acusación: “Estoy convencido de que nunca he infringido las leyes ni la Constitución”

Tras seis horas de discusión. la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Con 69 votos a favor y 78 en contra, el libelo acusatorio, de siete capítulos, fue descartado.

La acusación llegó a la Sala con un informe negativo por parte de la comisión revisora, debido a que tres de los cinco parlamentarios integrantes de la instancia optaron por no acoger la denuncia política que presentaron en junio los diputados Francesca Muñoz, Christian Matheson, Marco Antonio Sulantay, Henry Leal, Sara Concha, Eduardo Durán, Diego Schalper, Stephan Schubert y Karen Mediana.

En concreto, parlamentarios Tomás Hirsch (PAH), Héctor Ulloa (Ind.) y Juan Santana (PS) dieron luz roja al libelo, mientras que Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillan (Ind.) se mostraron a favor de la iniciativa.

En concreto, diputados de la oposición acusaban al ministro Ávila de dejar de lado sus obligaciones con respecto a las urgencias educativas que se arrastran desde 2016 y centrarse en una agenda “con foco en la diversidad sexual”.

Ávila: «Debemos respetarnos más allá de las diferencias»

Tras el rechazo al libelo acusatorio en su contra, Marco Antonio Ávila, señaló estar convencido “que nunca he infringido las leyes ni la Constitución”.

El ministro hizo un llamado a “cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales“.

También se refirió a los diputados y diputadas de oposición que votaron a favor de la acusación. “Mis puertas del Ministerio de Educación seguirán abiertas para que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”.

Por su parte, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, condenó a los dichos homofóbicos que se dieron por parte de diferentes diputados en contra el secretario de Estado.

“Desde el minuto uno se presentaron como argumentos o justificación para acusar una acusación constitucional, pero la buena noticia es que esa mirada no fue la que primó el día de hoy (…). Se reflejó que no prima y que no es mayoría en el congreso la mirada desde la discriminación, sino que primó la necesidad de separar lo que es la evaluación legítima sobre la gestión política de un ministerio, versus la mirada sobre el incumplimiento de la constitución y las leyes de un ministro, versus las motivaciones de carácter homofóbico”, dijo en un punto de prensa.

¿Quiebre en la derecha tras rechazo a la acusación?

Previo a la votación, el diputado Francisco Undurraga anunció que tanto él como su par de Evópoli Jorge Guzmán rechazarían el libelo acusatorio, lo que constituyó un signo de quesería rechazado, tras ir perdiendo fuerza.

Undurraga explicó que la decisión se debía a la falta de sustento jurídico que tendría el libelo acusatorio, lo que no permitiría aprobarlo desde un punto de vista jurídico: «No participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución», señaló el diputado.

Tras el rechazo de la acusación constitucional contra Ávila, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Guillermo Ramírez, criticó la decisión y descartó un quiebre con Chile Vamos tras la decisión de Evópoli en la votación.

“No entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no en los medios de comunicación”, concluyó.

Sigue leyendo: