Padre del Presidente Boric carga contra diputado Sergio Bobadilla (UDI): «No sé cómo tiene tiempo para escribir pura mugre»

Luis Boric Scarpa, padre del Presidente Gabriel Boric, cargó contra el diputado Sergio Bobadilla(UDI), luego que éste fuera encarado por la diputada Emilia Schneider en el Congreso.

La parlamentaria de Convergencia Social decidió interpelar al diputado de derecha a raíz de que este insinuara en redes sociales que se disfraza de mujer, me interesa contestarle nada a usted. Pero quedó claro que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace”, le indicó Schneider dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“¿Es tan hombrecito o no es tan hombrecito? Todo lo que yo le he dicho se lo he dicho en su cara. Yo le dije a usted que estaba payaseando y se lo dije en su cara. Y si usted fuera tan hombrecito vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter”, le dijo la congresista.

Cabe recordar que días atrás Sergio Bobadilla , junto al también diputado UDI, Gustavo Benavente realizaron comentarios homofóbicos sobre el ministro de educación Marco Antonio Ávila.

Los parlamentarios de derecha afirmaron que el ministro pone “su inclinación sexual” en la agenda del despacho de Educación.

“No compartimos en absoluto que la educación sexual sea la prioridad de este ministerio. Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país”, dijo Bobadilla.

Por su parte, el diputado Benavente aseguró que el secretario de Estado “está poniendo por sobre una educación sexual para todos los niños su propia orientación y eso no corresponde”.

«Nada, absolutamente nada positivo o propositivo»

A través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter y el cual se hizo viral. Luis Boric Scarpa se refirió a esta controversia y condenó el comportamiento de Bobadilla

“Por alguna razón vi cuenta tuit diputado Bobadilla. No lo ubico y no se aun su distrito y partido (lo averiguaré). Llama atención lo tóxico de sus tuits”, planteó.

“Nada, absolutamente nada positivo o propositivo. No sé cómo tiene tiempo para escribir pura mugre. Podría difundir su trabajo”, afirmó el padre del jefe de Estado.

El padre del Mandatario le respondió a una usuaria que le pidió “hacerse cargo” de su hijo, y que además lo llamó “viejo”.

“Sí, estadísticamente a mis 76 años soy viejo, pero su ‘Viejo’ parece una descalificación discriminatoria por mi edad. ¿No lo cree así estimada ‘Magister en Derecho’? Mis tres hijos tienen su criterio formado, estoy orgulloso de ellos y conversamos e intercambiamos opiniones”, afirmó Boric Scarpa.

Sigue leyendo: