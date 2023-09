Paulina Vodanovic tras reunión con Chile Vamos: “La fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que las fuerzas de derecha pretendían aislar y dejar fuera del proyecto constitucional al Partido Comunista (PC).

“La derecha no nos da la pasada. La fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC y que el PC quede fuera del proyecto. Pero estuvo en el anteproyecto, ¿cómo se va a bajar?”, afirmó Vodanovic, luego de luego de haber sostenido una reunión la noche del lunes, con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea

La senadora explicó que se encontró con sus pares de la UDI y RN porque le habían pedido una reunión para conversar sobre el Consejo Constitucional, la redacción de la nueva Carta Magna y las percepciones que tiene la ciudadanía sobre este proceso.

Según Vodanovic, Chile Vamos, que ha respaldado la mayoría de las polémicas enmiendas presentadas por el Partido Republicano al Consejo Constitucional, ve que el órgano “se pone cuesta arriba” y tiene poca aceptación en la población, por lo que buscan de un acuerdo con parte de la izquierda.

“Ayer me decían ‘a Gabriel Osorio (experto del PS) le hemos pedido la lista y no la entrega. No quiere que corrijamos los temas’. Hablo con Osorio y me dice ‘el problema no es sólo una lista de temas, es toda esta cuestión», explicó Vodanovic, en conversación con La Segunda.

“Estamos como matrimonio. Ellos dicen que no queremos negociar, pero la percepción de nuestros consejeros es que la derecha ha actuado siempre unida, que es mentira que existen dos derechas”, añadió.

“Ahora dicen ‘ya, ¿qué quieren que les demos? Dígannos cinco cositas para que queden contentos’. Esa forma no”, complementó.

PS no tiene “ningún plan B”

En un punto de prensa, Vodanovic aseguró que «estamos lejos de poder arribar acuerdos» con la derecha, «Esto no se trata de una lista de temas para entregar y que sean corregidos, esto va mucho mas allá y tiene un sentido profundo, cómo se buscan los acuerdos dentro de la diversidad de un país, cuando se pretenden imponer las mayorías circunstanciales y solo a partir de eso construir un texto constitucional las posibilidades de éxito son pocas”, explicó.

La parlamentaria ratificó que el Partido Socialista no tiene “ningún plan B” respecto al proceso constitucional. “Estamos apoyando este proceso con el cual tenemos profundas diferencias, por cierto, pero eso no quiere decir que a mitad de camino vayamos a bajar los brazos, por el contrario, vamos a continuar dialogando y buscando las instancias que permitan que este texto propuesto sea representativo de la sociedad chilena y no de un grupo minoritario de ella”.

La líder del PS planteó que pese a que no han existido conversaciones profundas, el PC todavía no ha tomado una postura oficial sobre el plebiscito de salida.

“No hemos conversado en profundidad, pero el PC no ha notificado una posición oficial y en el consejo siguen teniendo reuniones todos en Unidad para Chile”, indicó.

