Presidente Boric insta a la unidad de todos los sectores para construir «un país más justo y equitativo»: «Ese es el llamado que hago desde aquí a toda la política»

El presidente Gabriel Boric lideró este miércoles el inicio de las obras del primer teleférico de transporte urbano en el país, donde realizó un llamado a la unidad de todos los sectores políticos de la nación.

🚠 Reactivamos este proyecto y avanzamos en un Santiago más amigable: el #TeleféricoBicentenario es una colaboración público-privada que podrá transportar sin emisiones a 6 mil personas por hora. pic.twitter.com/QYs64eUCqR December 20, 2023

«Tengo la esperanza de que vamos a poder seguir trabajando unidos porque no me cabe duda, y así lo ha mostrado la historia de manera permanente, cuando logramos unirnos detrás de grandes metas como sacar adelante nuestro país, las cosas salen mejor», expresó el mandatario chileno durante la jornada, citado por CNN Chile.

En este sentido, Boric exhortó a la clase política a dejar de lado los intereses particulares y comenzar a colocar al país de primero.

«Ese es el llamado que hago desde aquí a toda la política. Pongamos a nuestro país, a nuestra gente, a nuestro pueblo primero y vamos, sin lugar a dudas, a despegar y ser un país más justo, más equitativo, más feliz», puntualizó.

Comenzamos con las obras del Teleférico Bicentenario y conocimos las cabinas que se utilizarán. Transporte público con cero emisión de gases que próximamente llevaremos a Iquique Alto-Hospicio y Valparaíso. Además, trabajamos para licitar 23 kilómetros de corredores para buses… pic.twitter.com/r7ivphvloS — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 20, 2023

Durante la jornada de este miércoles, el presidente Gabriel Boric valoró el reconocimiento de The Economist, que situó a Chile en el séptimo lugar mundial de las economías con mejor desempeño en el periodo 2022-2023.

“Nos preguntan: ¿es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia, que nos reconozcan por la disciplina fiscal, es una buena noticia. Porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar en el largo plazo de nuestro país nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Pero no es suficiente? No, no es suficiente”, partió diciendo el jefe de Estado.

No es la primera vez que el presidente Boric insta a la unidad de todos los sectores para poder buscar mejores soluciones para el país.

Tras darse a conocer los resultados del plebiscito el pasado domingo, el Gobierno realizó un llamado para lograr acuerdos en materia de reforma de pensiones.

En su segunda Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric exigió al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

Indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

«Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más», recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos «pero todo Chile sabe que no es suficiente».

