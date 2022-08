Presidente de la Cámara Raúl Soto: “Yo pediría que no tengamos más errores no forzados de los ministros”

“Ese tipo de declaraciones no contribuyen ni ayudan en nada y yo pediría que no tengamos más errores no forzados de los ministros, donde tienen que andar pidiendo disculpas prácticamente día por medio”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD).