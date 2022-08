RD presenta recurso contra encargado de franja del Rechazo por polémico video: «Vulnera derechos fundamentales de comunidades LGBTQIA+»

El partido Revolución Democrática presentó este martes un recurso de protección contra el encargado de la franja del Rechazo, por la difusión del polémico video, en el que se muestra a un joven travesti que aseveró no haber denunciado “por amor” una grave agresión con escopeta y a balazos por parte de un cliente.

La acción legal, fue ingresada a partir de lo que desde el partido se definió como “la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades LGBTQIA+”, refiere BíoBío.

El video muestra el relato de una persona que trabaja en el comercio sexual y que recibió un disparo de un cliente, el cual lo dejó en una situación de convalecencia por más de un año, pero no denunció el hecho “por amor”.

“Y se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, se señala en la pieza audiovisual.

Por la emisión de este spot, la coordinadora nacional del Frente de Diversidades Sexogenéricas de Revolución Democrática, Fernanda Endress, calificó como “inaceptable” que la campaña del Rechazo “haga un llamado a no denunciar los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQIA+”.

“La historia presentada en la franja muestra el silencio contra estos crímenes como un acto de amor. Esto no es un acto de amor, sino una forma de mantener la impunidad de la violencia hacia estas comunidades”, señaló.

En este sentido, puntualizó que «traspasa la responsabilidad de la violencia transgénero», por señalar que no denunciar estos ataques es un «acto de amor».

Con esta afirmación, recalcó Endress, se promueve «la impunidad» a estas conductas «desincentivando a las víctimas a denunciar estos hechos”.

Cabe recordar que, desde el comando del Rechazo anunciaron este martes que no se volverá a emitir este spot.

«Hemos solicitado no emitir nuevamente el testimonio, teniendo en mente no revictimizar a quien solo quiso compartir su historia. Por lo mismo este martes se emitirá por última vez, ya que fue entregado al CNTV hace tres días», señalaron.

Desde el Movilh solicitaron investigar y brindar asesoría legal al joven.

“Solicitamos investigar esta denuncia y, en caso de ser real, ofrecer al joven todo el acompañamiento psicológico y la orientación legal que sea necesario, ayuda que parece no haber recibido. Las víctimas de los delitos violentos requieren toda la ayuda necesaria, para evitar revictimizaciones y prevenir futuros abusos en manos de delincuentes que ya saben que hay una persona dispuesta a no denunciar si es atacada”, sostuvo el Movilh en carta dirigida al Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicada en su página web.

Mientras que desde la Comisión de Género y Sexualidades del Colegio de Psicólogo/as de Chile también publicaron una declaración en la que condenan que la Franja del Rechazo promueva la impunidad sobre crímenes de odio.

El controversial spot producido por los Zegers también fue denunciado ante la CNTV por el diputado Gonzalo Winter, por alegoría de la violencia.

Para sumarle a la polémica, este lunes se filtró un extracto del programa Patudas en el cual el actor Alejandro Merino reconoce que fue contratado por el comando del Rechazo para dar vida a una supuesta trabajadora sexual que fue víctima de violencia.

En el programa, Merino comenta, entre risas, que se encuentra trabajando con una productora «para el tema de la Constitución».

Cabe destacar que la Franja del Rechazo ha generado una marea de críticas por parte de la ciudadanía que repudia las falsedades y mentiras divulgadas.

A través de las redes sociales, varias usuarias y usuarios plantean que la derecha usa piel de oveja para promover un mensaje de que las agresiones, violaciones a los derechos humanos, maltratos y hechos de corrupción, entre otros delitos, no se denuncian, se perdonan y se olvidan «por amor».